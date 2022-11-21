فاطمة بوكار كوسي أمينة للدولة بوزارة الشباب والرياضة والترفيه وقيادة ريادة الأعمال

تم تعيين فاطمة بوكار كوسي ، المحافظة السابقة بولاية البطحاء الغربية والمستشار الحالي للرئاسة ، أمينة الدولة بوزارة الشباب والرياضة والترفيه وقيادة ريادة الأعمال بموجب المرسوم رقم 0061 / PT / PM / 2022 الصادر في 21 نوفمبر 2022 الذي يقضي بتعديل وزاري طفيف .

الشابة فاطمة بوكار كوسي الناشطة المدنية تدخل الحكومة كأمينة للدولة بوزارة الشباب والرياضة والترفيه وقيادة ريادة الأعمال بعد تعديل وزاري طفيف والذي تم دمج وزارة الشباب وقيادة ريادة الأعمال فيه .

لزينا بعد مغادرته لهذه الحقيبة الوزارية يصبح خارج الحكومة بعد قضاء قرابة العامين داخل الحكومة الإنتقالية .

الشابة فاطمة بوكار تدخل الحكومة كأمينة للدولة اليوم 21نوفمبر 2022م لتكون أمينة الدولة بوزارة الشباب والرياضة والترفيه وقيادة ريادة الأعمال