dimanche 5 septembre 2021
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غينيا: المحاولة الإنقلابية تصل إلى أهدافها

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

المحاولة الانقلابية التي بدأت صباح اليوم في غينيا تصل إلى هدفها، وأطاح الجيش بالرئيس “ألفا كوندي”.

وأشار العقيد “مامادي دومبويا” قائد القوات الخاصة في بيان أعلن من خلاله إعتقال الرئيس ألفا كوندي، وأعلن أيضاً حل الدستور والحكومة والمؤسسات وإغلاق الحدود البرية والجوية. كما تحدث عن إنشاء لجنة التجمع الوطني والتنمية (CNRD).

وبرّر “مامادي دومبويا” هذا الإنقلاب بالـ”خلل في مؤسسات الجمهورية ، واستغلال العدالة ، وسحق حقوق المواطنين ، وعدم إحترام المبادئ الديمقراطية ، والتسييس المفرط للإدارة العامة ، وسوء الإدارة المالية ، والفقر والفساد المستشري”.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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