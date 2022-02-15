mardi 15 février 2022
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غرفة المندوبين بجامعة آدم بركة ..مالم تجد الحكومة حلا للأساتذة فإن الشارع خيارها الوحيد

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يأتي بيان غرفة المندوبين بجامعة آدم بركة بأبشي الصادر بتاريخ الرابع عشر من فبراير شباط2022م ،على أعقاب البيان الذي أصدرته نقابة التعليم العالي بجامعة آدم بركة بأبشي يوم 07من فبراير الجاري ،والذي يتعلق بدفع مستحقات الأساتذة الباحثين والدكاترة ،والعمال المتعاقدين ،وينادي على ضرورة الإسراع في تحويل المستحقات إلى البنوك مع أخذها في إعتبار ميزانية2022م .
“وبحسبما جاء في البيان الصحفي لغرفة المندوبين” الصادر يوم أمس الرابع عشر من فبراير ،عقب إشعار الإضراب الذي أطلقته نقابة الأساتذة الباحثين بجامعة آدم بركة في بيانها الصحفي “رقم 2” الصادر بتاريخ 07 فبراير 2022 .
وأمهل بيان نقابة التعليم العالي بالجامعة الجهات المعنية مدة أقصاها”10أيام”ومالم يتم تنفيذ مطالبها فإنها تلتزم بتعليق كافة أنشطة الأكاديمية بالجامعة المذكورة .
“وأوضح بيان الغرفة” بأن الجامعة المذكورة كانت ضحية للإضرابات ولا يسمح الطلاب بموجة أخرى من الإضرابات .
وفي ذات الصدد ،نبه البيان “إدارة الجامعة”والجهات المسؤولة عن التعليم العالي بمافيها أكاديمية الشرق ووزارة التعليم العالي لإيجاد مخرج لحالات الإضراب .
“وأشار البيان”للجهات المعنية مالم تجد حلولا عاجلة لمعضلة الإضراب الذي أعلنته النقابة في التاريخ المذكور أعلاه ،والذي يكون في الأيام القادمة ،فإن الشارع هو خيار الطلاب الوحيد للتعبير عن عدم رضاها “وفقما جاء في البيان” .

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