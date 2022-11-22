عين السيد قالي انقوتي قاتا علي رأس الإطار المستقل لمراقبة وتقييم مخرجات الحوار الوطني الشامل

بموجب المرسوم رقم 0065 الصادر يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 ، عين الرئيس الانتقالي عدة شخصيات كأعضاء في إطار مراقبة وتقييم الحوار الوطني الشامل والسيادي (CISE). يترأس هذا الجهاز التنفيذي الوزير ، الأمين العام لرئاسة الجمهورية ، غالي نغوتي غاتا ، وهو رئيس هيئة رئاسة الحوار الوطني.

اللجنة التي تم تشكيلها مكلفة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي وقد تعمل هذه اللجنة بمراقبة وتققيم مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي .

وقد عينت عدة شخصيات يترأسهم رئيس اللجنة المكلفة بالحوار ووزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد قالي انقاتا نقوتي .

كما عينت السيدة دمنودجي إيرين نائبة الرئيس

، بينما يشغل أحمد بشيرت وعيسى دوبران منصب المقرر العام ونائب المقرر العام على التوالي.



كما يضم الإطار سبعة خبراء هم الدكتور ألفريد رمضان ، والدكتور جان كالفين روبنات ، وعمر أبونا ، وعبد الكريم سليمان تيريو ، والسيدة فاطمة سوميلة ، والسيدة ثريا مصطفى ، ومحمد عبد الله موسى.



وتخلص هذه اللجنة بتقرير تعده للرئيس الإنتقالي بشأن ما تم إنجازه خلال فترة ما بعد الحوار الوطني الشامل والسيادي وتعتبر هذه اللجنة هي الضامنة لسير عمل دفتر مهام الفترة الإنتقالية .