عمدة بلدية مدينة انجمينا يدعو جميع التجار واصحاب المحال التجارية مواصلة انشطتهم التجارية وفتح الأسواق غداً

دعى عمدة بلدية مدينة انجمينا السيد على هارون عبر بيان رسمي اصدره مكتبه بأن جميع التجار واصحاب المحال التجارية مواصلة انشطتهم بشكل رسمي واضاف أيضاً بانه يجب فتح جميع الأسواق في المدينة غدًا السبت 28 مايو 2022 من الساعة 7:00 صباحًا كي يتثنى لهم العمل بشكل طبيعي .

كما دعى عمدة بلدية مدينة انجمينا السيد علي هارون عبر بيان صحفي رسمي ، تجار الأسواق المختلفة إلى ممارسة أنشطتهم التجارية بشكل طبيعي. “وعدم الإكتراث لتكهنات بعض الناس المطالبين بإغلاق الأسواق”.

أفاد رئيس البلدية علي هارون أن الأسواق مؤمنة من قبل الشرطة الوطنية وشرطة البلدية وانه ليس هناك اي اطراب حسب ما افاد البيان الرسمي .

بالإضافة إلى ذلك ، يدعو العمدة التجار فى الأسواق المختلفة لرفع مستوى الوعي بين جميع العمال لطمأنتهم بسلامة بضائعهم.