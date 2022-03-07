عمدة بلدية مدينة إنجمينا علي هارون : من الآن فصاعداً يتم إغلاق جميع الأسواق فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت إنجمينا

بعد الحرائق المتكررة التي ضربت أسواق تشاد هذه الأيام ، قرر عمدة بلدية مدينة انجمينا السيد علي هارون ، إغلاق جميع أسواق العاصمة عند الساعة 5:30 مساءً.

يهدف هذا القرار إلى مكافحة الحرائق وتعزيز سلامة الأسواق .

وعلى غرار الكوارث التي ألقت بظلالها عقد عمدة بلدية مدينة إنجمينا اجتماعا في 7 آذار / مارس مع رؤساء دوائر بلديات انجمينا ومندوبي الأسواق لنقل المعلومات إليهم وشرح مزايا القرار او إضافة شيئ فى صميم هذا القرار وتم التوافق علي هذا القرار من الساعة 5:30 مساءً ، يجب إفراغ الأسواق للسماح لرجال الإطفاء بالتدخل السريع في حالة نشوب حريق .

طلب العمدة من مندوبي أصحاب المتاجر توعية أصحاب المتاجر حتى يمكن تجهيز المحلات بأجهزة إطفاء الحريق أو تركيب أجهزة إنذار او كمرات مراقبة . أما عن رؤساء بلديات الدوائر العشرة لمدينة إنجمينا ، فقد طالب علي هارون بتركيب كاميرات مراقبة في جميع الأسواق حتى يتسنى السيطرة على كل ما يحدث.

وقال “لا نعرف ما إذا كانت بعض الحرائق متعمدة”. بعد الساعة 5:30 مساءً ، سيتم القبض على أي شخص يتم العثور عليه في السوق من قبل عناصر شرطة البلدية وستتم معاقبته بشدة ، كما يحذر رئيس البلدية من اي شخص يدخل الأسواق بعد هذا التوقيت ستتم معاقبته .