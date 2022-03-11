vendredi 11 mars 2022
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عمدة بلدية الدائرة الرابعة يخطر التجار فى اسواق الدائرة بتجهيز أنفسهم بمعدات إطفاء لتجنب خطر الحرائق

Abakar Moumine Imam
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فى بيان صحفى أصدره عمدة بلدية الدائرة الرابعة هارون حماد بشأن الحرائق التي ضربت الأسواق هذه الأيام يقول العمدة انه فى الأيام الماضية تعرضت محال تجارية واسواق لحرائق .

وعلى خلفية هذه الحرائق يخطر العمدة التجار عبر بيان صحفي على أنه فى هذه الأيام التي شهدت فيها الأسواق حرائق كبيرة تم تسجيلها مؤخرًا في الأسواق ، كما طلب من جميع التجار في دائرته تجهيز أنفسهم كإجراء وقائي ودون تأخير. مع مطفأة حريق لمنع أي خطر نشوب حريق.

كما طلب منهم تجنب وضع منتجات البيع الأخرى وزجاجات غاز البوتان على نفس الرفوف. بالإضافة إلى ذلك ، يبلغ العمدة التجار بأنه سيتم تنفيذ عملية مراقبة في الساعات التالية. سيعاقب المخالفون بشدة وفقًا للنصوص المعمول بها.

Abakar Moumine Imam

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