عقد صباح اليوم الثلاثاء ثلاث محامون مؤتمراً صحفياً حول تردي خدمة شركتي موف أفريكا وأرتيل تشاد

الخدمات المتردية لشركتي الإتصال ” موف أفريكا ” ” وأرتيل تشاد ” هذه الأيام ظهرت بشكلٍ مباغت مما جعل المستهلكين ينزعجون من هذه الخدمات التي وصلت الي أدنى حدها يعانى مستخدمى شركتي “ارتيل تشاد” و”موف افريكا ‘ من صعوبة فى الإستخدام هذه الايام .

لذا عقد ثلاث محامون مؤتمراً صحفياً للحديث حول التحديات الجثام التي يعنى منها المستهلكين وتوضيح بعض من مكامن الخطأ الذي نجم عنه تردى الخدمات الي حدٍ غير مسبوق . بصفتهم مستهلكين ، يقدم المحامون الثلاثة إشعارًا إلى Airtel و Moov Africa لتقديم خدمات عالية الجودة من حيث الاتصال بالإنترنت والمكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة في غضون أسبوع واحد. وإلا فإنهم يعتزمون إجبارهم على القيام بذلك بالوسائل القانونية.

من جانبه المحامى اندليوم مونيال قال منذ “التخفيض المزعوم” لتكلفة الاتصال بالإنترنت من جانب Airtel و Moov Africa ، فإن جودة الاتصال معيبة. “أسوأ جزء ، لمدة أسبوع تقريبًا ، أصبحت جودة المكالمات على شبكة Airtel رهيبة. يتم قطع المكالمات بمجرد إطلاقها ، أو إما الإخطار بعدم تسجيل الرقم المتصل به ، أو حتى تشويش الاتصال الذي يلزم بقطعه بشكل محض وبسيط “.

من جانبه المحامى فريدريك ركز على النصوص التي تحمي حقوق المستهلكين وتلك التي تحدد واجبات الزبائن فى التمتع بخدمات ذات جودة عالية والعقوبات المنصوص عليها. ومن ثم فإن النصوص ، كما يحددها ، هي التي بادرت إلى هذا النهج. إذا لم يقم صانعى القرار او القائمين علي هذين الشركتين بتحسين خدماتهما في غضون أسبوع ، يعتزم محامو المستهلك هؤلاء اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركتان .

من جهته ، استنكر أنا فريديريك دننيت “ديكتاتورية الاحتيال” لهذه الشركات و “التواطؤ” مع سلطات الدولة المسؤولة عن الرقابة. بالنسبة له ، الدولة “تفشل” لذا فإن الأمر متروك للمستهلكين للرد للدفاع عن حقوقهم.

وللتذكير ، اتخذ السادة فريديريك ناناجينجوي وفريديريك دنونيه إجراءً قانونيًا بعد قطع الإنترنت ، دون تفسير ، عقب الانتخابات الرئاسية في أبريل 2016. وأمرت المحكمة الشركتين ، والتي انتهى الأمر بالقول إن الأمر جاء من السلطات تقييد الوصول إلى الإنترنت لأسباب أمنية هذه المرة الأمر متروك للمستهلك إما يأخذ حقه وإما يترك فى مثل هذا الوضع الذي لايطاق .