jeudi 3 mars 2022
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عرض مجموعة من الأسلحة تم تجريدها من المدنيين وقطاع الطرق

Al-mardi Charfadine
édité le:

عرض صباح اليوم والي ولاية وادي فيرا ،الجنرال آدم عبدالله تونسي عددا من الأسلحة التي تمت مصادرتها من بعض المدنيين وقطاع الطرق بالولاية المذكورة .

جرت المناسبة بمباني ولاية وادي فيرا بمدينة بلتن ،وبحضور والي ولاية وادي فيرا ،ومدعي الجمهورية ،وجمع من قادة مختلف الجيوش بالولاية .

ويجيء تكوين “وحدة الإشعار المبكر” بمبادرة من والي الولاية ،حيث تم تكوين الوحدة من مختلف الوحدات العسكرية بالولاية ،وذلك بهدف ضبط الأمن وحماية المدنيين والتصدي لمن تخول لهم نفسهم بعرقلة استقرار الأمن .

والي ولاية وادي فيرا ،الجنرال آدم عبدالله تونسي ،شكر قوات الدفاع والأمن عامة ،والعقيد/عبدالله طاهر ،قائد “وحدة الإشعار المبكر”وفريق عمله الذي تمكن خلال شهر ونصف فقط من ضبط مجموعة من الأسلحة خاصة .

وأبان الوالي إن الأسلحة التي تم ضبطها وصل عددها لـ21سلاحا ،من بينها قذيفة .

ودعا الوالي “تونسي”جميع المواطنين إلى التعامل مع جهات الأمن في ضبط النظام والمظهر العلم ،لضمان الأمن والإبلاغ عن كل من يحمل أسلحة

وأعلن الوالي “تونسي” عن خط مفتوح للإبلاغ عمن يحملون أسلحة غير مرخصة من قبل المدنيين ليتم الإبلاغ عنهم فورا ،مضيفا أن مسألة توفير الأمن لاتؤتِ أكلها إلا بتضافر جهود السكان مع مختلف السلطات الأمنية .

Al-mardi Charfadine
44e promotion de l'ESSTIC (Yaoundé) - webjournaliste : journalisme d'humanité et d’humilité... @Almardi93

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