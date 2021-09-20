lundi 20 septembre 2021
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عاجل : وصول وزير العدل برفقة وزير الأمن العام إلى أبيشي

Tchadinfos
édité le:

وصل توَّاً كل من وزيري العدل محمد أحمد الحبو ووزير الدفاع /الجنرال داوود يحيى إبراهيم ووزير والأمن العام سليمان أبكر آدم،برفقة وفد رفيع المستوى إلى مطار مدينة أبيشي قادمين من العاصمة التشادية أنجمينا .

وتأتي زيارة الوزراء المذكورة أسماءهم أعلاه بهدف الوقوف على مشكلة تجدد الإشتباكات صباح أمس الأحد التاسع عشر من سبتمبر ،بين الفصيلتين المتنازعتين بمنطقة “تيوTyou”التابعة لمقاطعة منجوبك ،والواقعة جنوب شرق مدينة أبيشي حاضرة ولاية وداي على بعد أكثر من أربعين كيلو مترا .

ومن المحتمل أن يتحرك الوزراء مع الوفد المرافق لهم إلى أرضية النزاع بهدف إيجاد حلول عاجلة تطفئ النيران التي تؤجج الصراع من وقت لآخر بمنطقة “تيوTyou” .

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