طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة آدم بركة على أهبة الاستعداد لمسيرة سلمية

احتشد جمع من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة آدم بركة صباح اليوم أمام قاعة كليتهم العلوم ،متأهبين للقيام بمسيرة سلمية ومرتدين الزي الرسمي للأطباء ،رافعين أوراقا مكتوبة عليها مطالبهم المتمثلة في “اطلاق سراح 5من أصدقائهم المعتقلين جراء الاحتجاجات بكلية الطب بجامعة أنجمينا ،دفع مستحقات 33شهرا خاصة بالمنح “

حيث بدء طلاب الكلية المذكورة بترديد النشيد الوطني ،رافعين شعارات وبعدها اتفق الحشود من الطلاب على توحيد الكلمة للخروج إلى الشارع.

بينما شرطة مكافحة الشغب تطوق أرضية الجامعة بين الفينة والأخرى بحسب المشهد ..سنوافيكم بالمزيد خلال الساعات القادمة .