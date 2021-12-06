lundi 6 décembre 2021
AccueilPolitique

طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة آدم بركة على أهبة الاستعداد لمسيرة سلمية

Tchadinfos
édité le:

احتشد جمع من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة آدم بركة صباح اليوم أمام قاعة كليتهم العلوم ،متأهبين للقيام بمسيرة سلمية ومرتدين الزي الرسمي للأطباء ،رافعين أوراقا مكتوبة عليها مطالبهم المتمثلة في “اطلاق سراح 5من أصدقائهم المعتقلين جراء الاحتجاجات بكلية الطب بجامعة أنجمينا ،دفع مستحقات 33شهرا خاصة بالمنح “

حيث بدء طلاب الكلية المذكورة بترديد النشيد الوطني ،رافعين شعارات وبعدها اتفق الحشود من الطلاب على توحيد الكلمة للخروج إلى الشارع.
بينما شرطة مكافحة الشغب تطوق أرضية الجامعة بين الفينة والأخرى بحسب المشهد ..سنوافيكم بالمزيد خلال الساعات القادمة .

Tchadinfoshttp://tchadinfos.com

Laisser un commentaire

économie

Tchad : quatre activistes de la diaspora ont regagné N’Djamena

Quatre activistes de la diaspora ont regagné N'Djamena ce dimanche après plusieurs années d'exil. Il s'agit de : Abel Maïna,Makaila Nguebla,Habib Ben,Hissene Tahirou Daga. https://youtu.be/MRIzbq0d5tQ

Plusieurs jeunes du quartier Habbena sont mobilisés à l’aéroport pour accueillir Abel Maina

Brève : A quelques minutes avant l’arrivée des activistes de la France, les jeunes sont mobilisés sur place pour les accueillir. Ils viennent majoritairement...

Recevoir la newsletter

Abonnez-vous à notre newsletter pour ne rien rater de l’actualité tchadienne.

Publicité

Publicité SoGe Sidebar

Sondage

Que voudriez-vous voir plus souvent sur Tchadinfos.com ?
547 votes · 548 réponses
Votez

Articles liés

Application Tchadinfos.com

Publicité

Tchadinfos.com

Catégories

  • Copyright 2021 Tchadinfos.com