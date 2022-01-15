ضمن الأيام العلمية في جامعة أنجمينا: مؤتمراً تحت عنوان ” الكتابة العلمية”

ضمن الأيام العلمية والشراكة الثانية لمدارس الدكتوراه ، والتي تقام في الفترة من 13 إلى 15 يناير في جامعة أنجمينا، قدم البروفيسور محمود يحي مؤتمرًا تحت عنوان: “الكتابة العلمية”.

يتألف عرض الأستاذ “محمود يحي” من أربعة أجزاء، وهي: تحديات الكتابة العلمية. مراحلها تقديم المخطوطة واختتامها.

“لماذا عليك أن تنشر عندما تسجل في أطروحة؟ ينص ميثاق العمل على أنه قبل تقديم عملك، يجب عليك إصدار منشور واحد على الأقل. يصبح واجبا على طالب الدكتوراه.

ويمثل الإنتاج تحديًا كبيرًا لأي باحث، كما يشرح أمام جمهور يتألف من باحثين بارزين على الصعيدين الوطني والدولي. “هل يرتبط العمل مباشرة بموضوع ساخن؟ هل هذا حل مقترح لمشكلة تنشأ؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاستعد في هذا الوقت لكتابة مخطوطة. ما نوع المقالة التي تريد كتابتها؟ هل هذه وظيفة كاملة؟ ويضيف البروفيسور محمود يحي: “سيتعلق الأمر بإظهار مدى ابتكار عمله”

أما بالنسبة للبنية العامة لمقال علمي، فيستشهد بالطريقة المعيارية: “العنوان ، المؤلفون ، الملخص ، الكلمات المفتاحية ، جسم النص (المقدمة ، المادة والطريقة ، النتائج والمناقشات ، الخاتمة)”. إذا كان الباحث يعمل على موضوع ما ، فيجب عليه مراقبة المعلومات، أي تعقب جميع المعلومات المتعلقة بموضوعه. “من هناك ، يمكننا كتابة مناقشتنا. هذا هو الجزء الأكثر أهمية في المقال.

عليك أن تعرف كيف تتبع بياناتك. يجب أن نظهر كيف يضيف عملنا إلى المعرفة الحالية. علينا أن نتراجع عن حدود المعرفة “. يختلف خاتمة مقال علمي عن ملخصه. “غالبًا ما يخلط الناس في ذلك. ويجب ذكر نتائج التجارب المهمة ؛ تشير إلى الاستخدامات والتمديدات ؛ اقتراح العمل المستقبلي وتسليط الضوء على تلك التي لا تزال قيد التنفيذ ، “كما ينصح العميد السابق لجامعة أبشة.

يقول البروفيسور محمود يحي ، عندما تقدم مقالك إلى محرر ، فهي فرصة للتفاعل معه. “نكتب خطاب تغطية. يجب أن تؤثر على قرار محرر النشر لمزيد من المراجعة من قبل الزملاء “. ومن الضروري اختيار المجلة المناسبة لنشر مقالته هناك. “المجلات مرتبة حسب عامل تأثيرها. عليك أن تكون متواضعا. لا تختار مجلة ذات عامل تأثير عالي. من الضروري اختيار مراجعة لحجمها.

اعتمادًا على القراء المستهدفين ومجالها ، من الضروري وضع قائمة بثلاث مجلات ثم ترتيبها وفقًا لعامل تأثيرها. نظرًا لأنك اخترت مجلة، فعليك حقًا قراءة التعليمات للمؤلفين وإعادة قراءتها، انه مهم جدا.

أخيرًا، ينصح الأستاذ محمود يحي طلاب الدكتوراه باتباع منهجية عمل جيدة؛ احترام توصيات المراجعين والمحررين ؛ للعناية بالعرض التقديمي. يشجع على أنه “لا ينبغي أن تثبط عزيمتك في حالة الرفض”.