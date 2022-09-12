سلطة تنظيم الإتصالات الإلكترونية والبريد تخطر جميع المشاركين في شركتي “موف” للإتصالات و”ارتيل” للإتصالات بأن عملية تحديد الهوية مازالت مستمرة بشكل استثنائى

في بيان صحفي لها اخطرت سلطة تنظيم الإتصالات الإلكترونية والبريد جميع المشتركين بشركتي موف وارتيل بأن عملية تحديد الهوية التي اطلقتها قبل اسبايع مازالت مستمرة وان عملية الإحصاء لجميع حاملي شريحتي “موف” و”ارتيل ” تسهم في تأمين خطوط الإتصال وتحديد هويات حاملي الشرائح .

فقد ابلغت سلطة تنظيم الإتصالات عبرها البيان الصحفي الذي صدر قبل قليل بأن عملية تحديد الهوية تتم عبر المستندات الآتية “الرقم الوطني NNI – بطاقة الهوية الوطنية جواز السفر او اي مستند آخر يحتوي علي الرقم الوطني ” هذا التعريف بحسب الإدارة العامة للهيئة المكلفة بتنظيم الإتصالات الإلكترونية والبريد يسهم في تأمين حاملي هذه الشرائح .

بالنسبة للأجانب ، من أجل تسجيل شرائحهم ، يترتب علي ذلك تقديم المستندات الآتية ابراز الإقامة او رقم وطني أو جواز سفر ساري المفعول .

ستتضمن حملة تحديد هوية المشترك في الهاتف المحمول ، وفقًا لـ ، هوية المشترك وتحميه من سرقة شريحته الخاصة به وتحميه من التعرض الي سرقة هاتفه .