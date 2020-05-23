سفير تشاد لد جمهوريو ساحل العاج ، ووالد سيدة البلاد الاولا هندى ديبي اتنو محمد عبدالرحيم اصيل لبا نداء ربه

توفي صباح اليوم 23 مايو 2020 سفير تشاد لدى جمهورية ساحل العاج ، ووالد سيدة البلاد الاؤلا هندى ديبي اتنو، محمد عبدالرحيم اصيل الذي وافته المنية اسر صدمة قلبية فى مدينة انجمينا بحي ريبو بالدايرة الرابعة. الفقيد كان اداريا وودبلماسيا مخضرما منذ فترة الاستقلال. ووضع بصماته فى تاريخ البلاد، ووفاته تترك فارقا كبيرا فى تشاد . واخر منصب تقلده حتى تاريخ وفاته سفير تشاد بابيجان بدولة ساحل العاج . الفقيد محمد عبد الرحيم اصيل شغل فى عديد من المناصب بالذات القنصليات التشادية بالخارج. وكان سفيرا لتشاد بالسودان، وامين الدولة فى الصحة فى عصر نظان CSM .



التفاصيل عن حياة هذا الرجل الدبلماسي نأتيكم بها لاحقا.

وفى هذا الظرف الحزين فإن ادارة التحرير Tchadinfos.com يقدم تعاذيه الحارة لأسرة الفقيد وبالذات سيدة البلاد الاولا ولى وزير التربية ااسابق احمد غزالى اصيل . انا لله وانا إليه راجعون .