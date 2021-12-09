سخط عارم من أصحاب الحاويات ناقلات البضائع علي قرارات البلدية بإزاحة الحاويات من الطرق العامة نهاراً

إنجمينا : Tchadinfo

خلال استطلاع آراء أجرته تشاد إنفو مع التجار صبيحة هذا اليوم الخميس أصحاب المحلات يبدون عن إمتعاضهم إزاء قرارات البلدية بإزالة الحاويات والناقلات التي تحولت الي متاجر مفتوحة في شوارع وقد تُعطل سير المارة وقد أعرب بعض التجار عن قلقه إزاء القرارات التي اتخذها عمدة بلدية مدينة إنجمينا علي هارون عبر بيان رسمي أصدره مكتب الاتصال والإعلام بالبلدية فى 29 من نوفمبر المنصرم معللا السبب : بأن الحاويات التي تنقل المواد الغذائية القابلة للتلف يجب فضها بعيد عن الشوارع وأضاف فى بيانه الرسمي باعطائه مهلة لأصحاب العربات الكبيرة والحاويات بأن يجدو حل لهذه المعضلة وتلاحظ البلدية مرات عدة عدم الإمتثال لأوامر البلدية بحسب البيان وان البيان لا يستثني فيه أحد وقال التجار لا يمكن للبلدية ان تجزم علي مثل هذه القرارات التي لا تطاق بحسب تعابيرهم يجب تخصيص مكان عام لفض البضائع فيه بدلا من هذه الممارسات التي تعطل السير

تقرير: أبوبكر إمام مؤمن