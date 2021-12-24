ساعاتٌ من موعد إنطلاق النسخة الثالثة من مهرجان “داري”

مهرجان “داري ” علي موعدٍ مع إطلالة ثالثة هذا المهرجان اللذي يجمع الثقافات التشادية في بوتقة واحدة وهي ساحة الأمة قبيل تدشين النسخة الثالثة من هذا المهرجان الجامع للثقافات التشادية يتجول فريق “تشاد إنفو ” داخل أروقة المهرجان ليزود الجمهور بأخبار بين ألفينة والاخري

بعد توقفه في العام الماضي بسبب جائحة كرونا اللذي ألقت بظلالها علي البشرية كلها ؛ يقول القائمين علي هذا المهرجان أن هذا العام سيكون المهرجان ذا طابع خاص إستلهم منسق مهرجان ” داري ” فكرة هذه الإبتكارات من اغلاط الماضي علي حد تعبيره ، وتخليداً لذكري المشير الراحل صاحب فكرة داري والذي وفقاً لتعليماته تم التنظيم لهذا الحدث الثقافي الكبير الجامع لكل ثقافات تشاد من مشرقهاالي مغربها وشمالها حتي جنوبها لإظهار رونق الثقافات التشادية ، تم إعداد جناح خاص للمرشال الراحل وهناك ابتكارات جديدة في هذه النسخة ، تم توسيع دائرة المكان وتم توسيع المخارج من ثلاث مخرج الي ست مخرج ،

يقول المنسق العام للمهرجان ” ابكر روزي ” ان هذه النسخة مختلفة تماماً وهناك ابتكارات لايرغب في التصريح عنها ويفضل أن يكتشفها الزائر لهذا المهرجان تابعونا عبر صفحاتٍ خاصة لمهرجان ” داري ” سننقل لكم وقائع حصرية ودقيقة عن ثقافات وتراث تشاد العامر .