رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق جيش محمد إدريس ديبي يفتتح صباح اليوم المنتدي الوطني للشباب

افتتح رئيس المجلس العسكري الإنتقالي صباح اليوم في تمام العاشرة صباحاً بفندق راديسون بلو اعمال المنتدي الوطني للشباب بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبري للجمهورية ، خاطب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق محمد إدريس ديبي حوالي 500 شاب وشابة قدمو من مختلف اقاليم البلاد .

تحدث رئيس المجلس العسكري الإنتقالي عن التحديات التي تواجه الشباب وقال أن الحكومة الإنتقالية ساعية وبشكلٍ حثيث من أجل توظيف الشباب والعمل علي تحقيق طموحات وتطلعات الشباب من أجل إدماجهم في سوق العمل والتحديات التي تواجه الشباب خصوصاً العاطلين عن العمل ، وأضاف ديبي الإبن اننا مدركون حجم التحديات التي تواجه الشباب وان التوجز و الخوف الكبيرين التي يعاني منها الشباب هي ليست محض صدفة بل تراكم البطالة اثر علي الشباب بشكلٍ كبير لذا فإن الجهود التي بذلتها الحكومة لم تحل مشاكل الشباب الي غاية اليوم ولا تزال البطالة تعترض طريق الشباب نحو الولوج الي سوق العمل ،

رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يقترح بأن مشكلة الشباب تحتاج الي تعزيز من قدراتهم وتقوية مواهبهم من اجل تكوين جيل فاعل ومهني ، تستمر فعاليات المنتدي الوطني للشباب حتي