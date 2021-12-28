رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق جيش فى زيارة مباغة لمهرجان “داري”

يقوم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بزيارة لمهرجان داري الثقافي في نسخته الثالثة لرؤية الثقافات التشادية عن كثب .

وفي زيارته الغير معلنة رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يزور أجنحة المعارض التي أعدت خصيصاً بهدف التعرف علي الابتكار الجديد لمهرجان داري أجنحة مختلفة وبرامج جديدة ، مئات الحشود تستعد لأستقبال رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق جيش محمد إدريس ديبي إتنو ، قدمت حشوداً كبيرة من 23 من مختلف أقاليم البلاد رقصات شعبية صاخبة في المهرجان ، مهرجان داري الثقافي اللذي يجمع جميع الثقافات والتراث التشادي في بوتقة ساحة الأمة ، تعبق برونق تراثي وثقافي كبيرين .