رئيس الجمهورية يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان أهم ما جاء في اللقاء

رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي يلتقي مع إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي الذي يزور تشاد حاليا 13 نوفمبر 2022م وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين أنجمينا وطرابلس أهم محاور الإجتماع .

وتطرق الجانبان قضايا ذات الإهتمام المشترك وقضايا الساعة التي شغلت الرأي العام الوطني سيما قضايا أمن الحدود بين البلدان كما بحث الجانبان خلال اللقاء الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص) لتكوين منظومة أمنية قوية داخل فضاء تجمع الساحل والصحراء .

وشدد الرئيس محمد ديبي على أن بلاده لن تألو جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن استقرارها من استقرار تشاد وتجدر الإشارة الي ان تشاد وليبيا يتقاسمان نفس المصير المشترك سيما الأمني ، وتعد ليبيا من الدول الجارة لتشاد والتي يمكن ان تتأثر تشاد بالخروقات الأمنية في حدودها مع تشاد، وتأتي زيارة مستشار الأمن القومي الليبي ضمن تفعيل آليات العمل المشترك في سبيل تعزيز أمن الحدود هذا هو بيت القصيد الذي جمع محمد ديبي مع مستشار الأمن القومي الليبي .

من جانبه، أكد بوشناف أن ليبيا لن تتوانى عن تقديم الدعم لتشاد بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وقد عانت ليبيا منذ عقد من الزمن جراء التوترات الأمنية سيما الجنوب الليبي المتاخم مع تشاد .

ومنذ سقوط القذافي منذ حوالي اكثر من عقد من الزمن أصبح الإنفلات الأمني في ليبيا له تداعيات سلبية علي الأمن في تشاد سيما الحدود المشتركة بين البلدان ، وقال محمد ديبي خلال القاء أمن الحدود التشادية الشاملية من أمن الحدود اللبية الجنوبية .