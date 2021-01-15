ذكرى: 28 عاماً على إنشاء المؤتمر الوطني السيادي

أنجمينا: (Tchad infos)

يصادف اليوم 15 يناير 2021 الذكرى 28 لانعقاد المؤتمر الوطني السيادي (CNS) ، هذه الكتلة الهامة التي عقدت في بداية حكم الرئيس إدريس ديبي وأرست أسس عدد من مؤسسات الجمهورية الثالثة ، ولكن في عامي 2018 و 2020 ، أنشأ المنتديان الشاملان الأول والثاني جمهورية جديدة ، نتيجة لذلك ، هل تم قلب صفحة الجهاز العصبي المركزي بالتأكيد؟

في الواقع ، بعد عامين من توليه السلطة ، نظم الرئيس إدريس ديبي مؤتمراً وطنياً سيادياً (CNS) ، تميز افتتاحه في 15 يناير 1993 بخطاب تنصيبه في 15 يناير 1993 ، وتمت دعوة حوالي 800 مندوب من مختلف الشرائح الاجتماعية والنقابية والمؤسسات السياسية لحضور المؤتمر الوطني السيادي ، كان كل هذا كموجة غضب في أفريقيا في ذلك الوقت ونظمت عدة دول أفريقية وخاصة الناطقة بالفرنسية هذا النوع من الكتلة للانتقال من الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية الذي تطالب به فرنسا.

ففي تشاد ، هبت رياح الديمقراطية في الأول من ديسمبر 1990 مع استيلاء حركة الإنقاذ الوطني على السلطة وعلى رأسها إدريس ديبي الذي أطاح بنظام حكم حسين هبري من السلطة واتبع إنشاء مجلس الدولة اعتباراً من 4 ديسمبر 1990 فترة انتقالية وبالتالي ، من أجل إنشاء مؤسسات جديدة على وجه الخصوص ، برلمان مؤقت ، ومكتب رئيس الوزراء ، وقبل كل شيء اقتراح قانون أساسي جديد بالإضافة إلى نصوص أخرى ، فقد تم عقد اجتماع يعرف باسم المؤتمر الوطني السيادي.

فيلم وثائقي

تم افتتاحه في 15 يناير 1993. ومع ذلك ، فإن العثرة الأولى في افتتاح المؤتمر السيادي الوطني هي سوء فهم الخطوط العريضة لسيادة الاجتماع ، ولطالما تباطأ مؤيدو القوى والمعارضة السياسية بشأن الطابع السيادي للمؤتمر وتطالب المعارضة أيضاً أن يكون المؤتمر سيادياً ، ولكن مناضلي حركة الإنقاذ الوطني لا يريدون أن تلقي سيادة المؤتمر بظلالها على إنجازات الحزب الذي يعتبر نفسه نذيراً للديمقراطية.

وعلى الرغم من احتدام المناقشات في الأيام الأولى ، إلا أن الممثلين الحاضرين في القاعة وجدوا إجماعاً على استمرار الاجتماع ، لقد مكنهم أكثر من 90 يوماً من تسليم العديد من النصوص حول شكل الدولة ، وإنشاء المؤسسات ، وتنظيم الجيش ، وعقد اجتماعات الدولة العامة في قطاعات معينة (العدل ، التعليم) ، وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المستقبلية (الرئاسية والتشريعية والبلدية) ، من بين أمور أخرى.

ومع ذلك ، في عام 2018 مع اعتماد دستور جديد وبالتالي التحول إلى الجمهورية الرابعة ، تم إدخال العديد من الإصلاحات ، إبتداءً بالمناطق التي أصبحت مقاطعات ، وإلغاء المحافظات الفرعية ومن ثم إعادة تأسيسها ، وإلغاء مكتب رئيس الوزراء والمؤسسات الأخرى ، وقبل كل شيء ، إنشاء منصب نائب الرئيس ، “إذا لم تُكتسح إنجازات المؤتمر الوطني السيادي ، فقد تم تعزيزها أو تعديلها”.

كما قال إدريس ديبي في افتتاح المؤتمر الوطني السيادي ، فإن المشاركين يتطرقون إلى مشاكل تشاد ليس كـ “مدعين ودفاع ولكن كأجزاء من نفس المجتمع تبحث عن حلول مشتركة بحيث أنه في نهاية هذا المؤتمر كما قال كثيرون ، لا يوجد رابح أو خاسر بل مجتمع توحده المصالح المشتركة وتحكمه قواعد واضحة ومطمئنة. “.

وبعد 28 عامًا ، لا تزال ذكريات الجهاز العصبي المركزي حية ، ولا يزال العديد من الممثلين على قيد الحياة يحركون المشهد السياسي الوطني التشادي حالياً ، وإن الشباب الذين لا يريدون البقاء على هامش المجتمع يشاركون الآن بشكل كامل في السياسة ، ويغيرون العادات بأساليب جديدة.

تقرير: محمد كبرو حسين