ديبي الإبن يستقبل عبيدو بالقصر الوردي

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد إدريس ديبي ، الثلاثاء 18 يناير 2022 ، الأمين العام للوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان محمد نور عبيدو ، يرافقه بعض أعضاء المكتب .

وبحسب الرئاسة ، فإن هذا الاجتماع هو جزء من المشاورات مع القوى الحية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بهدف الإنخراط الي طاولة الحوار تمهيدا للحوار الوطني الشامل اللذي يناقش مجمل القضايا المصيرية للأمة التشادية .

محمد نور عبيدو هو شخصية حقوقية عرفت بالنضال المستميت من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية لكل التشاديين عبيدو هو آخر عنقود العائلة النضالية التي استكانت واستجابت للحوار الوطني اللذي سيقرر فيه مصير الأمة التشادية حيث يجتمع ابناء تشاد كلهم لمناقشة الهم الاكبر وهو تشاد موحدة.

خلال هذا الإجتماع اللذي ضم أعلي هرم السلطة الإنتقالية بالحقوقي عبيدو نوقش خلاله التحضير للحوار الوطني الشامل ومسائل الحريات الأساسية في تشاد” ، حسب CTDDH .