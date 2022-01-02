dimanche 2 janvier 2022
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دعوات لاحتجاجات جديدة في السودان اليوم

Abakar Moumine Imam
édité le:

وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط
دعت عدة لجان سودانية تسيطر على عدد كبير من أحياء العاصمة الخرطوم لاحتجاجات جديدة، اليوم (الأحد)، في محيط القصر الرئاسي، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا بينما أعلنت «لجنة أطباء السودان» ارتفاع عدد القتلى الذي سقطوا في احتجاجات الخميس الماضي، إلى ستة أشخاص، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت تقارير قد أكدت أن العشرات أصيبوا أيضاً الخميس، عندما أطلقت السلطات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف الذين تجمعوا عند القصر الرئاسي في الخرطوم.

ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.
وأدان المجلس «الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني». وشدد على ضرورة «معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي».

وأكد المجلس «المضي قدماً في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دولياً من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة».

جــــرمة ميــديا

Abakar Moumine Imam

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