خلال تواجده فى الجزائر وزير الأمن العام والهجرة يبدي رغبته فى تعزيز التعاون الأمنى المشترك بين انجمينا والجزائر

بهدف تعزيز التعاون الأمنى المشترك واستلهام التجربة الجزائرية فى مجال الأمن القومي يجري وزير الأمن العام والهجرة اللواء ادريس دوكونى ادكير مباحثات مع نظرائه الجزائرين خلال تواجده هناك اللواء دوكنى ادكير وزير الأمن العام والهجرة التشادي التقى نظيره الجزائري فى لقائه الأول وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأمن فى بلاده لتبادل الخبرات فى المجال الأمنى .

بعد لقائه وزيري الداخلية والخارجية يلتقى إدريس دوكوني أديكر. خلال مباحثات طويلة ومثمرة بحسب نظيره الجزائري التقى مع وزيري الداخلية والخارجية الجزائريين ، بعدها توجه لمقابلة رئيس الوزراء. وتم خلال هذه اللقاءات بحث موضوع تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني.

في قصر الحكومة الجزائرية ، التقى إدريس دوكنى ادكير برئيس الوزراء الجزائري أمين بن عبد الرحمن. حيث ناقش الطرفان اوجه التعاون المشترك وتعزيز التعاون بين انجمينا والجزائر في مختلف المجالات سيما المجال الأمنى لأن الجزائر وتشاد تربطهما علاقات تاريخية بحسب ما ادلى به الوزيران وزير الداخلية الجزائري ووزيروالأمن التشادي .

رحب وزير الأمن العام التشادي اللواء دوكونى ادكير بالتفاهم والتعاون بين البلدان الشقيقان كما وصفها بالعلاقات المصيرية بين الشعبان الجزائري والتشادي حيث رافقه فى المقابلة سفير تشاد في الجزائر ، مختار واوا دهب وعلى حد تعبيره بعيد المقابلة قال اللواء دوكنى ادكير إن نجاح المرحلة الانتقالية في تشاد يتطلب “مشاركة الدول الشقيقة والصديقة”.

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وقبيل هذا اللقاء الذي جمع الوزير المكلف بالأمن التشادي ورئيس الحكومة الجزائرية بقليل ، التقى الوزير ادريس دوكنى بوزير الخارجية الجزائري والجالية التشادية بالجزائر .

هذه الزيارة بحسب الجالية التشادية المقيمة فى الجزائر هي فرصة لهم “لإعادة تأكيد رغبتهم في العمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية”.

بدأ اللواء إدريس دكونى ادكير سلسلة اللقاءات مع نظيره الجزائري وزير الداخلية كمال بلجود. من أجل تعزيز التعاون الأمنى بين البلدان، وابدي إدريس دوكوني رغبته فى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 بين البلدين لتأخذ في الاعتبار القضايا الحالية الأخرى مثل الأمن السيبراني أو الإرهاب الإلكتروني أو الحماية المدنية.

وزير الأمن العام التشادي يقول إنه حصل على “نصيحة حكيمة” من كمال بلجود.