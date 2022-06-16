خلال اربع ايام من العمل ازدل الستار على اعمال الدورة ال89 للمجلس العلمي والفني لجمعية المياه الافريقية التي احتضنتها العاصمة التشادية انجمينا

تعدمعضلة المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي من المشكلات التي تعانى منها القارة السمراء تجيئ هذه الدورة ال89 للمجلس العلمي والفني لجمعية المياه الافريقية تحت عنوان التحديات البيئية والتغير المناخي .

ازدل الستار على الدورة 89 للمجلس العلمي والفني لجمعية المياه الأفريقية ، الذي افتتح في 13 يونيو من الشهر الجاري تجيئ هذه الدورة ال89 للمجلس العلمي التي احتضنتها العاصمة التشادية انجمينا لمناقشة اهم المواضيع التي تتعلق بالتحديات البيئية والتغير المناخي فى افريقيا .

تمحورت المواضيع التي نوقشت خلال هذه الدورة فى العديد من المواضيع ذات الصلة باليئة والتغير المناخى وطرحت خلال هذه الجلسة الأخيرة اسئلة عدة حول المعوقات والاسباب جعلت مشكلة المياه وابرز هذه الأسئلة هو ما هي إدارة موارد المياه والإصحاح من أجل حصول الجميع على الخدمات في أفريقيا” ، جمعت الدورة التاسعة والثمانين للمجلس العلمي والفني لجمعية المياه الأفريقية والتي تضم 19 دولة أفريقية ، حيث ناقشت شخصيات أفريقية بارزة مشكلة المياه.

في الحفل الختامي ، قدمت المجموعات المختلفة العمل والمناقشات في جلسة عامة وصاغت بعض التوصيات المتعلقة بمختلف الموضوعات الفرعية التي تم تناولها. من أجل تقوية المجموعات وعملها والتي ستستمر بعد هذه الجلسة 89 ، وخلال الحفل الختامي قدمت عدت توصيات ومقترحات من قبل المشاركون والتي تضمنت العديد من التوصيات بهدف ايجاد خارطة طريق للعمل بشأن التوصيات وايجاد حلول لمشكلة المياه فى القارة السمراء وقدمت المجموعات المشاركة اعمالها كل على حدا .

خلال مداخلتها رئيسة اللجنة التوجيهية لتنظيم الدورة 89 للمجلس العلمي والتقني للجمعية الأفريقية للمياه والمديرة العامة للشركة الوطنية للمياه ، كبرة حسين إتنو خلال الأربعة أيام ، لقد استمتعنا بالتحدث وجهاً لوجه وأتيحت لنا الفرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بجمعينا ، و AEE وقطاعهم ، وهو المياه والصرف الصحي. لقد راجعنا القضايا التي تهم شعبنا من المياه والصرف الصحي. لقد بحثنا أيضًا عن أفضل الطرق والاستراتيجيات لعكس الاتجاه وتحسين الوضع “.

وفقًا لكبرةحسين إتنو ، سمحت هذه الجلسة بالتبادل مع شركائها مصنعي المعدات والمبتكرين للحصول على حلول مبتكرة وفعالة. وعبرت في النهاية عن ارتياحها لسير العمل والنتائج التي حققتها هذه الجلسة “الأمر متروك لكل منا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا ودولنا للاستفادة من التبادلات واللقاءات المثمرة التي نجمت عن هذا الاجتماع .

والجدير بالذكر أن الدورة 90 للمجلس العلمي والتقني لجمعية المياه الأفريقية ستعقد في عام 2023 في أبيدجان ،العاصمة الايفوارية .