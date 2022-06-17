خلال إقامته بالرياض التقي وزير الدفاع التشادي الفريق داود يحي نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز واستعراض العلاقات الثنائية اهم محاور اللقاء

خلال ثلاث ايام من تواجده بالرياض لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد والمملكة العربية السعودية تجيئ زيارة وزير الدفاع التشادي الفريق داود يحي ابراهيم بغرض تعزيز التعاون العسكري بين انجمينا والرياض وتفعيل الشراكة القائمة بين المملكة العربية السعودية وتشاد .

خلال لقائه نائب وزير الدفاع السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز استعرضا خلال اللقاء سبل تطوير التعاون المثمر فى مجالات ذات الإهتمام المشترك سيما التعاون العسكري بين البلدين وسبل تطويرها .

علماً ان المملكة العربية السعودية وتشاد تربطهما علاقات تاريخية فى مختلف المجالات، وتأكيداً لمتانة العلاقات الثنائية تأتي زيارة الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطنى والمحاربين القداما وضحايا الحرب تعد ثانى زيارة لمسؤول تشادي بحجم وزير للمملكة العربية السعودية بعد زيارة رئيس المجلس العسكري الإنتقالى الفريق جيش محمد ادريس ديبي اتنو الى الرياض تأكيداً لمتانة العلاقات بين الشعبين السعودي والتشادي .

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلّف بالدفاع الوطني والمحاربين القداما، وضحايا الحرب وزير الدفاع الفريق داوود يحيى إبراهيم.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في المجال الدفاعي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب التشادي معالي المستشار الخاص لرئيس الجمهورية للأمن الوطني أحمدو إبراهيم أحمد، والمدير العام للاحتياطي الإستراتيجي العسكري اللواء عمر ديبي انتوا، وسفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر، والملحق العسكري لجمهورية تشاد في المملكة العميد مسار هود آدم.