هل الحكومة الانتقالية قادرة علي الإيفاء بتعهداتها بشأن العفو المرتقب

أبوبكر إمام مؤمن

منذ ان حصلت تشاد علي السيادة الوطنية فى 11من أغسطس 1960م حصلت تغيرات هائلة أدت الي اضطرابات أمنية كالحروب الأهلية والاقتتال الداخلي والعنف وادي ذلك الي انعدام التنمية والتعليم فى مختلف القطاعات الحيوية وبث النعرات الطائفية والقبلية مما جعل تشاد نزف بسبب تلك الممارسات واستمرت تلك الأزمات الي حين طلوع فجر الديمقراطية

واستبشر الناس خيرا بذلك النظام الديمقراطي الجديد اللذي عرفت تشاد فيه الحريات وان كانت نسبية وعرفت فيه البلاد انتخابات بعد المؤتمر الوطني الشامل فى مطلع 1993 م حيث حيث نادي المؤتمر الوطني بالعفو الشامل لجميع مكونات المجتمع بمختلف طبقاتهم وتم اعتماد دستور جديد فى مارس 1996م

ومراجعته فى يونيو فى مطلع العام 2004م وخلال تلك العقود الأربع التي عانت فيها تشاد من ويلات الحروب والأزمات السياسية المتواترة منذ ان نالت تشاد سيادتها الوطنية لاسيما الحكم العسكري والقبضة الحديدية للعسكر وقمع الموطن وتنكيله كل هذه الأساليب لم ترتعد منها فرائص التشاديين من قمع القامعين وبطش الطغاة ،ومنذ. عهد المشير الراحل أصدر المشير عدت قرارات عفواٍ بحق الكثير من المعارضين لكن ذلك لا يعني انه تم العفو عن الجميع وبحسب نشطاء هذا العفو هو مؤطر فى كيانات سياسية معينة ،هنا التساؤل هل بعض المعارضة المسلحة لاتري الشفافية فى الحوار ام ان قيادة البلاد لم تبسط لها يد العفو والمغزي من العفو هو إسكات البندقية والمثول امام طاولة المفاوضات للمشاركه فى بناء البلاد اذا كان كذلك لماذا لم تستجب هذه الكيانات للحوار والمصالحة الوطنية ام ثمة هناك خبايا تحت الطاولة ؛وفى مطلع العام 2021م هاجمت مجموعة من المتمردين القادمين من ليبيا مدججين بالسلاح الأراضي التشادية ابتداءً من منطقة تبستي واشتبكت مع القوات المسلحة التشادية عند تخوم الحدود الشمالية للبلاد وراح ضحيتها العدد مع أفراد القوات المسلحة ولم تتقهقر هذه الفصائل حتى صيف أبريل مما أطر مشير تشاد الي دخول المعركة بنفسه وخاضها حاملاً لبندقيته كما. يقول سيلقوني حالاً لبندقيته سقتط المشير علي جبهات القتال قبيل إعلان النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية التي فاز فيها المشير بنسبة

79% ارتبك الجميع وكادت البلاد ان تنزلق فى نفق حربٍ مظلم لولا تدخل الأطراف الوطنية فى تجاوز تلك العقبة وعقد المجلس العسكري الانتاقالي بحسب الدستور المعمول به فى تلك الفترة أنه فى حال شغور منصب الرئيس يتولي رئيس الجمعية الوطنية قيادة الفترة الانتقالية الجديدة وهو بدوره يذهب الي المحكمة العليا لأغراض الاطاحة والإعلان عن شغور منصب الرئيس فى ذلك الفراغ لكن بعد مشاورات رفض رئيس الجمعية الوطنية هذه المسؤلية بسبب حالته الصحية كما يقول هو وان الوضع وضع حرب لايمكن له تسيير دواليب الحكم بالبلاد وعلي القوات المسلحة إنشاء مجلس عسكري انتقالي وفعلاً تم انتخاب نجل المشير الراحل محمد إدريس ديبي إتنو قيادة الفترة الانتقالية وبعد تشكيل المجلس العسكري قام العسكر بإصدار عفو شامل لجميع المعارضين وتم تشكيل لجنة الحوار الوطنى الشامل التي تضم سبعين عضوا ممثلاَ وتجمع هذه اللجنة جميع القوي الحية وتم تشكيل لجنة أخري مؤلفة من 28عضوا تتضمن إجراء مفاوضات موازية مع المتمردين برئاسة قوكوني ويدي الرئيس التشادي الأسبق فى الفتره م1979 و 1982م

وأيضا تضم شخصيات

مرموقة جدا ً في الجمهورية ومسؤولين أمنيين، مثل المتمردين الذين كانوا ينشطون في السابق في ليبيا، ينتمون أساساً إلى الشمال. من البلاد. ونظراً للإرادة الواضحة للسلطات العليا الانتقالية، لإشراك القوى النشطة عن كثب في تنظيم الحوار الوطني الشامل. وإدراكاً للحاجة الماسة إلى جمع أبناء تشاد، حول مائدة مستديرة من أجل تحديد الحلول الممكنة، للشرور والمصائب التي ابتليت بها البلاد. والعمل على إعادة التماسك الوطني والسلام والعدالة. والتي هي

من ضروريات البدء في عملية التحول الحقيقي. وخروج البلاد من هذه الأزمة

وقد تم تشكيل جميع الهيئات الانتقالية، في وقت قياسي بلغ ستة أشهر. وهذا يعكس الإرادة الحقيقية للسلطات الانتقالية، لكتابة صفحات جديدة معاً. ووضع البلاد على

قضبان السلام والتنمية. وبهدف إعداد وتنظيم الحوار

وهناك الكثير من النشطاء ممكن يشكك فى نية الحكومة الانتقالية فى الإيفاء بتعهداتها مثل رد الممتلكات التي تم استحوذها من معارضين وهناك عدة أشياء كثيرة تقف حجر عثرة أمام الطريق الي الحوار والمصالحة بحسب معارضين منهم من يصم الحوار بغير الشفاف ومنهم من يشعر بانعدام الثقة بين الأطراف بما فيهم المكونين المدني والعسكري