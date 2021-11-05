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حملة “اقرأ”بولاية وداي تعقد لقاء تنويريا مع مختلف مسؤولي لجانها

Tchadinfos
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عقد مندوب “حملة اقرأ” بولاية وداي الأستاذ/علي طاهر ،مساء اليوم الخميس الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ،لقاء تنويريا مع مختلف لجان وأعضاء الحملة ،كان ذلك بقاعة صالة الفضاء الرقمي ،وبحضور الصحافة العامة والخاصة .

وخلال اللقاء التنويري استطرد المندوب لمحة عن “حملة اقرأ” واصفا بأنها مبادرة شبابية ثقافية توعوية ،وانطلقت في ابريل نيسان 2015م. بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف .

وأوضح “المندوب” إلى أن الحملة مشروعا ثقافيا لاتمثل أي أيدولوجيات سياسية ولاربحية ،وأضاف بأنها تضم نخب من الشباب الذي يؤمن بالثقافة معيارا للتقدم والتحضر واهبا نفسه لتوعية من حوله بهدف بناء المجتمع .

وأشار المندوب إلى أن “حملة اقرأ” بولاية وداي خلال هذا الموسم تشرع في تكثيف أنشطتها الثقافية المتمثلة في
“توعية الطلاب بأهمية القراءة ،محاضرات وندوات ،جلسات أدبية ،مسابقات لطلاب المؤسسات ،معرضا للكتاب ،فضلا عن تأسيس مكتبات للإطلاع في المؤسسات بجهود فردية “وذلك لرفع مستوى القراءة وصناعة جيل قارئ على مستوى الولاية مستهدفة الحملة شرائح مختلفة .

ونوه “المندوب” إلى أنه يعلم تماما مدى رقي الدول كان بمبادرات وأفكار شبابية .
ويدعو “المندوب” كافة مسؤولي الولاية وطواقم المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمنظمات والجمعيات المدنية ونشطاء المنطقة ورجال الأعمال شبابا ونساء ومحبي القراءة إلى التسهيل للقائمين بالحملة لأداء واجبهم التطوعي والمشاركة بفعالية في مختلف مناشط الحملة ودعمها ماديا وفكريا بغية نقل رسائلها للمواطنين في حَلِّهِم وترحالهم أينما كانوا .

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر

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