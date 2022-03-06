حريق يلتهم مناطق سكنية بمنطقة حراز منقنج بمقاطعة ارونغا بإقليم السلامات يتسبب بخسائر مادية كبيرة

تتالت الحرائق امس من نشوب حريق فى إحدى مخيمات اللاجئين الي نشوب حريقٍ فى إحدى المناطق النائية بإقليم السلامات ، لم يتم العثور علي سبب الحرائق الي حد هذه اللحظة .

لكن ماهو مشاهد امام أنظار الجميع هي ظاهرة اعتاد عليها الناس فى مثل هذه المواسم وخاصة مواسم الصيف التي تهب فيه الرياح ولكن برغم ذلك التوقع البسيط الذي ادلى به بعض من متابعي الحدث الا ان الأمر غير ذلك .

في حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ، 5 مارس / آذار ، اندلع حريق مجهول المصدر في بلدة حراز منغنج بمحافظة أرونغا بولاية سلامات.

تسبب عدم وجود رجال إطفاء في المنطقة في خسائر كبيرة مما يصعب علي قوى الدفاع المدني حصر حجم الضرر التي تسبب به الحريق .

يضطر السكان إلى إخماد الحرائق بالوسائل التقليدية البسيطة لكن هذه الوسائل غير كافية رغم هذه هي الإمكانيات المتاحة لوقف تفاقم الحريق الذي أثر على العديد من الأسر.