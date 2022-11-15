حريق يلتهم سوق محطة بلتن بمدينة أبشة يتسبب بخسائر كبيرة

شب حريق صباح اليوم الثلاثاء الـ15من نوفمبر عام 2022م ،بسوق محطة بلتن بمدينة أبشة مماتسبب بخسائر بالغة جعلت أصحاب المحال التجارية بالسوق في حالة هلعٍ وإمتعاضٍ شديدين تسببت الحرائق في تدمير العديد من المحال التجارية والمخازن الحرائق جزء كبير من السوق حرق بشكل مروع .

وبحسب شهود عيان فإن الحريق يكاد يكون مجهولا ،لكن توقعات البعض تشير إلى أن أحد محلات شحن التلفون قد حدث فيه احتكاك أسلاك الكهرباء وتحول إلى محلات بيع البنزين مسببا اشتعالا كبيرا .

وقد وصلت مطافئ البلدية على الفور وبعدها وصلت المطافئ الفرنسية واخمدت النيران التي جثمت علي المحطة ،كما نزل والي ولاية وداي/ بشر علي سليمان ،ميدانيا برفقة جمع من غفير من قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع وضبط المنتفعين الذين ينهبون أثناء الحريق .

هذا وإن نسبة الخسائر جسيمة جدا وفق المشهد ،بحيث تضررت 5مخازن لبيع قطع غيار السيارات بالكامل ،كما تضررت مخازن محاصيل غذائية أيضا بالكامل .ولم تصرح جهة لتقدير الخسائر بعد ،بيد أن المشهد يوضح بأن نسبة الخسائر تفوق الـ120مليون فرنك سيفا .