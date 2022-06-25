حج عام 2022 : تنطلق اولى رحلات الحجاج التشادين بعد غدا الإثنين

حج عام 2022 بعد تعليق عامين من رحلات بيت الله الحرام بسبب جائحة كوفيد تأتي اولى رحلات التوجه الى الأراضي المقدسة لهذا العام بعد غدا الإثنين بعد مفاوضات دامت ايام لأسباب تتعلق بخدمات الحجاج وتسهيل المناخ المناسب للحجاج التشادين لأداء فريضة الحج ، صدرت اخيراً امس الجمعة اول تأشيرة امس الجمعة ومن المقرر ان ينطلق الفوج الأول من الحجاج بعد غداٍ الإثنين .

بعد وصول العديد من افواج الحجاج التشادين الى الاراضي المقدسة ستقلع اول طائرة الى الأراضي المقدسة بعد غدا الإثنين .

تعمل اللجمة المكلفة بالحج والعمرة مع العديد من الوكالات المختصة دون كلل او ملل لإنطلاق اولى رحلات هذا العام 2022 وبحسب الفريق المختص باللجنة الدائمة للحج والعمرة فإن العمل ساري على قدم وساق لإنجاح الرحلات للحجاج التشادين .

“لا تخرج جميع التأشيرات مرة واحدة ، ويتم التحقق بشكل تدريجي” ، بحسب مسؤول الإعلام بلجنة تنظيم الحج ، جار النبي محمد.

تم الإعلان عن رحلتين ليوم الاثنين 27 يونيو لمن تم التحقق من تأشيراتهم بالفعل . الصعود للمدينة المنورة وأول خطوة منها زيارة مسجد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ومن ثم تحديد مسار لمدينة مكة.

تطلب اللجنة المكلفة بتنظيم الحج من جميع المرشحين لأداء فريضة الحج الموجودين في المقاطعات القدوم إلى انجمينا ومنها سيتم الإنطلاق الى الاراضي المقدسة حج مقبولاً وذنباً مغفوراً لجميع الحجاج التشادين .

اللجنة المكلفة بالحج والعمرة

سيتم اقلاع اول افواج الحجاج التشادين الى الاراضي المقدسة ، علماً ان هناك افواج من دول افريقية اخرى وصلت الى الأراضي المقدسة منذ ايام