حاكم ولاية وادي فيرا يشرف على تسليم سيارة عسكرية بعد استردادها من لص

أشرف حاكم ولاية وادي فيرا الجنرال/آدم عبدالله تونسي ،صباح اليوم الثاني من سبتمبر الجاري على حفل تسليم سيارة عسكرية تم ضبطها من قبل قوات الدفاع والأمن بولايته ،بعد أن سرقت من يد “قائد كتيبة” الإدارة العامة للمخزون الإستراتيجي المعروفة اختصارا بـ DGRS بمدينة أبيشي حاضرة ولاية وداي ،وذلك بتاريخ الـ 30/أغسطس2021م. وجرى حفل التسليم بمقر الولاية ،بحضور عدد من مسؤولي قوات الدفاع والأمن بالولاية .

في مستهل حديثه شكر قوات الدفاع والأمن بمختلف مكوناتها على جهودها الجبارة لاستتباب الأمن بالولاية ،كما قدم عمق شكره وامتنانه لمحافظ محافظة دار الفواكه على جهوده اللامحدودة في ضبط المتفلت .

وقدم الحاكم شكره الحار لشعب ولاية وادي فيرا عامة وسكان محافظة “دار الفواكه” خاصة على تعاونهم مع السلطات العسكرية ورجال الأمن في عملية ضبط اللص .

وأشار الحاكم إلى أن ماقام تجار ولايته حول منع بيع البنزين للص يعتبر عملا إنسايا وجانبا مهما يبين مدى إخلاص الشعب لوطنه ومساندته للحفاظ على ممتلكات الدولة ووقوفه بجانب السلطات الأمنية .

ونوه الحاكم إلى أن خلال شهرين تم ضبط سيارتين وهذه ثالث سيارة على مستوى الولاية .

ويعزم الحاكم في حديثه على السهر لمضاعفة الإجراءات الأمنية بالولاية لحماية ممتلكات الدولة والمواطنين .

وختم الحاكم حديثه بحث جميع مواطني البلاد إلى اتخاذ المثل العليا ،في مساعدة السلطات العسكرية والأمنية والقادة حفاظا على ممتلكات الدولة وحمايتهم ،بجانب السعي للإبلاغ عن كل مشتبه به بهدف تفكيك خلايا المتفلتين والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة .

هذا وفي نهاية الحفل سُلِّمت السيارة لمسؤول Comme zoneبهدف تسليمها للجهات المخولة بولاية وداي .

(✓)وللإشارة فإن لص السيارة شرطي برتبة رائد ،سبق وأن اشتغل مسؤولSt في مدينة أم زوير .

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر