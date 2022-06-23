حادث مروري وقع بإتجاه المدخل الشمالى للعاصمة فى الطريق المؤدى الى مدينة مساقط تسبب بإصابة خمس اشخاص إحدى الحالات فى حالة حرجة

ارتطمت سيارتان احدها معطلة فى الطريق المؤدي الى مدينة مساقط باتجاه المدخل الشمالى للعاصمة انجمينا تسبب هذا الحادث الفظيع بجروح خمس حالات أحدهم في حالة خطيرة.

الحافلة التي تقف على قارعة الطريق بحسب مصادر لم يوضع لها اشارة او مثلث مروري فى الطريق مما وقع الحادث بسبب الظلام الذي عتم على الطريق العام .

السيارة التي ارتطمت بالشاحنة حافلة نقل على متنها عدد من الركاب والأخرى شاحنة بضائع وفقًا لشاهد عيان ، فإن السارة الشاحنة متعطلة منذ يوم أمس.

لم يتم وضع مثلث التحذير على المسار للإشارة إلى حالة الانهيار التي يشير إليها الراكب. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى لكن أحد المصابين الخمسة فى حالة حرجة.

تضرر جزء كبير من هيكل الحافلة علماً ان هذا الطريق الذي يربط بين العاصمة والمدن الشرقية والشمالية قد تفتت ومنذ ان صلحت ادارة رصف الطرق جزء كبير منه خفت حوادث المرور التي تقع بين الفينة والأخري لكن من الملاحظ ان هذا الحادث ناجم عن اهمال ، بحسب الانباء التي وردتنا فإن احد الحالات الخمس فى حالة حرجة للغاية ونقل الى المستشفى .