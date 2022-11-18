حادث مروري تنقلب شاحنة محملة بكميات من المواد الغذائية بالقرب من مدينة مساقط يتسبب يخسائر كبيرة

حطحداث مروري يقع علي بعد كيلو مترات من مدينة مساقط ، انقلبت شاحنة محملة بالطحين والكراتين وجولات السكر بسبب الحمولات الزائدة مثل هذا الحادث المباغت لم يكن الأول من نوعه وقع الحادث اليوم 18 نوفمبر عام 2022م ولم ترد لنا اي خسائر بشرية او حتي مادية .

الحوادث المرورية أصبحت طبيعية للغاية في مثل هذه الطرق الرديئة نظراً لسوء الطرق والعناية بها ، الحادث المروري وقع نتيجة عمولة زائدة عن طاقة الشاحنة مما تسبب ذلك بتدحرجها يمنة ويسري حتي انحرفت عن الطريق .

الطرق التي تؤدي الي المدن القريبة من العاصمة تعاني دائماً من مثل هذه الحوادث المرورية وتعد عائقاً رئيسياً للمسافرين خصوصاً الشاحنات .

قبل يومين خرج وزير البنية السيد ادريس صالح بشر بجولة تفقدية للطرق المتشققة وقال الوزير أن الرئيس الإنتقالي اعطي تعليمات صريحة حول إصلاح الطرق الرئيسة سيما التي تعتبر المداخل الرئيسة في العاصمة .