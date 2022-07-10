جمعية طلاب وداي جغرافيا للتنمية تقيم يوما ثقافيا

أقامت يوم أمس السابع من يوليو ،جمعية طلاب شباب وداي الجغرافية للتنمية يوما ثقافيا ضمن أنشطتها الأولى لهذا العام ،والذي جاء تحت شعار “معا من اجل التنمية”

وأقيم الحفل بفندق 3نجوم بمدينة أبشي ،وبحضور والي ولاية وداي وداي إبراهيم بن عمر محمد صالح ،ومحافظ محافظة وارا عبدالكريم درني ،وجمع غفير من المنضويين للجمعية والمدعوين من مختلف مكونات دار وداي .

في مستهل الحفل خديجة النور رحبت بالحضور ،وأشارت إلى أن احياء اليوم الثقافي يندرج ضمن أهداف الجمعية .

أما رئيسة لجنة التنظيم ،حاجة حواء محمد ،أوضحت بأن إلى اليوم الثقافي جاء وفق شعار “معا من اجل التنمية”رغم الصعوبات الجمة التي واجهتها الجمعية وأضافت بقولها حضور المدعوين يعبر عن انسجامهم لليوم الثقافي الذي له رونقا خاصا رغم كثرت الارتباطات .

من جهته رئيس جمعية شباب وداي الجغرافيا للتنمية /مصطفى موسى النور ،خلال مداخلته عدد الأنشطة التي قامت بها جمعيته من بينها “تنظيم أيام نظافة بمختلف الأمكنة كالمؤسسات والأماكن العامة ،تنظيم دروس تقوية للطلاب بهدف رفع كفاءاتهم ،بجانب دروس تقوية لمن ينوون تعليم لغة “الأم الوداي”داخل مدينة أبشي .

وأضاف “مصطفى النور”بأن جمعيته لم تقف عند هذا الحد ،بل قدمت ملابس عيدية في منتصف شهر رمضان المبارك لـ 15أسرة استفاد منها الكبار والصغار .

وأشار “مصطفى النور “إلى أن جمعيته تسعى إلى التضامن والتماسك الإجتماعي ،وقبول الآخر .

فيما نوه إلى الهدف المستقبلي الذي يعد أساسا لنهضة الأمة وهو توعية الأسر بتعاليم الأطفال أكاديميا وشرعيا ،بجانب تعليمهم “للغة الوداي” .

بدوره والي ولاية وداي/إبراهيم بن عمر محمد صالح ،شكر اللجنة المنظمة لليوم الثقافي ،موضحا بأن استعداد الشباب يوحي بأن هدفه تعزيز السلام والتنمية والاستقرار والتقدم ،وهذا مايسعى إليه رئيس المجلس العسكري الفريق/محمد إدريس ديبي إتنو .

وإن ماقامت به الجمعية يعد مربطا لسحنة دار وداي وثقافتها وربط الهوية والعودة إلى الذات القديمة التي عُرِفَت بها المنطقة منذ القدم .

داعيا الجميع إلى التكاتف والتماسك والاعتزاز بالثقافات المختلفة التي اعتبرها ثراء يمكن الاستفادة منه ،وإعطاء دروس وعبر مجانية للأجيال القادمة .

وأشار الوالي “إبراهيم بن عمر” إلى أن التراث عنصر مهم لايمكن الاستغناء عنه ،لكن إظهاره بطريقة إيجابية يعد مطلبا أساسيا لقبول الآخر .

داعيا الجمعية إلى مشاركة خارطة دار وداي جغرافيا في مختلف الأنشطة الثقافية .

تجدر الإشارة إلى أن الحفل تخلل فقرات عديدة أبرزها”مسرح بلغة الوداي ،بجانب معرض للتراث وثقافة الولاية “