جمعية حماية البيئة فى ولاية تبستي تطالب الحكومة بفتح تحقيق حول احداث كوري بوقودي ومحاسبة الجناة

بعد الأحداث المروعة التي حدثت فى ولاية تبستي والتي سقطت العديد من الارواح جرائها تواترت التنديدات من الجمعيات المدنية للحكومة بإيجاد حلول جزرية لإيقاف نزيف الدم فى المنطقة واياجاد حلول عاجلا لاستعادة الأمن فى المنطقة سيما وان هذه المنطقة من اكثر المناطق التهاباً .

هذا السبب عينه جعل رئيس المجلس العسكري الإنتقالى يتواجد فى الميدان لخفض التصعيد وإخماد فتيل الحرب فى منطقة تبستي .

ولهذا السبب عقد رئيس جمعية حماية البيئة في منطقة تبستي نقطة صحفية للتعبير عن استيائه من الأحداث التي وقعت في كوري بوقودي إبان الأحداث المئساوية التي تسببت في وفاة العديد من المواطنين .

بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها منطقة كوري بوقودي في الإقليم ، قدم رئيس الجمعية الدكتور جدي وردقو تعازيه لأسر الضحايا وللمجتمع التشادي بأسره.

في الوقت نفسه ، يطلب من الحكومة فتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات وبدء الإجراءات ضد الجناة والمسؤولين عن هذا النزاع بحسب تعبيره .

من وجهة نظر الجمعية ان الحلول المقترحة من قبل الحكومة ليست كافية لتعزيز السلام والعيش معًا. “سيكون من الأفضل للحكومة أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات من المرجح أن توضح الموقف لأن المصطلحات المستخدمة أثناء الصراع مثل” زرقة “أو” جنجويد “لا توجد في المفردات التشادية” ، بحسب تعبير رئيس الجمعية.

وعلى المستوى البيئي ، أوضح رئيس جمعية حماية البيئة فى منطقة تبستي أنه منذ ظهور التنقيب عن الذهب في ولاية تبستي ، تدهور الوضع البيئي بشكل حاد بسبب تدفق غسالات الذهب التي جاءت فى المنطقة واختتم قائلاً: “لتحقيق هذه الغاية ، تطلب الجمعية من الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة وحظر استخدام أي منتج ضار في مواقع البحث عن الذهب المختلفة”.