جمعية الشباب من أجل التنمية بولاية وداي تعقد لقاء مع وفد سفارة أمريكا بالبلاد

عقدت جمعية الشباب من اجل التنمية بولاية وداي مساء اليوم لقاء مع وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ،الذي يواصل جولاته بالولاية ،وجرى اللقاء بمقر الجمعية بحارة زنقو ،وبحضور رئيس الجمعية وجمع من أعضاءها .

رئيس الجمعية عباس قاسم علي ،شكر الوفد على زيارته لمقر الجمعية ،واستطرد عباس بعض من خطط جمعيته ،مذكرا في الوقت نفسه الأنشطة التي قامت بها جمعيته في مجال التوعية بأهمية التعايش السلمي ،وحث الأهالي على تعليم الإناث والصحة .

موضحا في الوقت ذاته دور جمعيته في عمل المجتمع المدني ،مقدما بعض مقترحاته للوفد منها كدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني بالولاية عبر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية .

كما قدم رئيس الجمعية بعض معاناة المنطقة حول سوء التنمية ،داعيا الوفد إلى تمويل بعض المشاريع التنموية التي تساعد الشباب والنساء في خلق فرص عمل خاص لهم ،وذلك بهدف تمكينهم في مجال التنمية والتعليم .

وناشد”عباس قاسم” وفد السفارة إلى دعم تعليم أهالي البدو ،بجانب ضمان مشاريع الرعاية الصحية .

وحث الوفد على فتح مركز لتعليم اللغة الإنجليزية ودعمه بمعدات التعليم الحديثة .

من جانب وفد السفارة وعد بدراسة المشاريع والمقترحات المقدمة له من مختلف الجهات التي يلتقي معها خلال إقامته ،ويتم تنفيذ بعضها في الوقت المناسب .

تجدر الإشارة إلى أن وفد السفارة الأمريكية بالبلاد قد عقد لقاء يوم أمس مع تجمع جمعيات المجتمع المدني بولاية وداي وطالب التجمع مطالب عدة تمحورت حول “دعم خطط تنمية الولاية ،وخلق فرص عمل للشباب ،بجانب فتح مراكز أكاديمية أمريكية وغيرها من المواضيع التي تهم ساحة الولاية كاكتمال لوحة قبول الآخر .

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر