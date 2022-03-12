جمعية”الحريةFreedom”تطلق حملة التعايش السلمي وقبول الآخر بأبشي

أطلقت جمعية “الحريةFreedom”عصر اليوم حملة التوعية حول التعايش السلمي وقبول الآخر بمدينة أبشي حاضرة ولاية وداي .

وجرت المناسبة بالقاعة الكبرى لكلية العلوم الصحية بجامعة آدم بركة ،وبحضور الأمين العام للولاية ممثلا للوالي ،ورئيسة الجمعية وممثل إدارة الجامعة ،وجمع غفير من أعضاء الجمعية والطلاب .

وتعد الحملة التوعوية جزء من الاسهام في تعزيز الوعي والسلام وقبول الآخر سعيا للتنمية المستدامة .

ممثل رئيس جامعة آدم بركة بأبشي الدكتور/محمد المهدي ،خلال خطابه شكر الجمعية على اختيار الجامعة لإستضافة الحدث العظيم والذي يخدم المجتمع في قاعة من قاعاتها .

رئيس غرفة المندوبين بالإنابة/موسى شكو عبدالرحمن ،وضح خلال حظيثه بأن العيش المشترك وقبول الآخر يشكلان جوهر تنمية الاستقرار ،داعيا جميع الطلاب إلى العمل من أجل السلام في أوساط البيئة الطلابية .

من جهته عمدة بلدية أبشي/داوود دنقس تقيلو ،شكر الحضور والطلاب خصوصا ،دعا الجميع إلى المشاركة في الكفاح ضد العنف بأي شكل من الأشكال .

رئيسة الجمعية/ريحانة آدم صالح ،خلال مداخلتها أكدت بأن جمعيتها غير ربحية ولاسياسية ،وتسعى لمشاركة الشباب في الحياة العامة .



وأضافت بأن مبادرة نشر ثقافة السلام والإسهام في تحسين الأخلاق وحث المجتمع على أهمية التعايش السلمي وقبول الآخر ضمن أولوياتها .

وإن البادرة انطلقت من ولاية وداي التي شهدت مؤخرا أحداثا أليمة بمدينة أبشي .

وأشارت إلى أن ولاية وداي من الولايات التي تسكنها مختلف المكونات ولكن في الآونة الأخيرة ظلت تعاني من مشكلة انعدام قبول الآخر .

ودعت رئيسة الجمعية جميع الشباب إلى وحدة الصف ونبذ التقسيم بكل أشكاله وإرسال رسائل السلام للمجتمع .

الأمين العام للولاية أبكر حسين ديديقي ممثلا للوالي/عبر عن عمق شكره للجمعية على المبادرة التي قامت بها ،واصفا إياها بالإيجابية ،وأكد بأن المبادرة تتماشى مع رؤية الحكومة الرامية في إحلال السلام .

وللإشارة فإن الجمعية ختمت حملتها بقاعة كلية العلوم الصحية بتقديم ملابس رياضية وعدد من كرة القدم ومعدات رياضية أخرى لطلاب الجامعة تم استلامها من قبل لجان غرفة المندوبين .