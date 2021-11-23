mardi 23 novembre 2021
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جامعة آدم بركة” تنظم المناقشات الثانية لأبحاث ماستر التاريخ

Tchadinfos
édité le:

نظمت جامعة آدم بركة بأبيشي صباح اليوم استئناف مناقشة أبحاث الماستر لأبحاث قسم التاريخ .
وجرت المناقشة بقاعة كلية (أ)التابعة لكلية الحقوق بالجامعة ،وبحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد صالح يعقوب ممثلا لرئيس الجامعة ،وعميد كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية الدكتور محمد المهدي ،وجمع من الدكاترة المُناقِشِين والمشرفين ،فضلا عن المُنَاقَشين وأُسَرِهم .

وتنضوي أبحاث مناقشات الدفعة الثانية من أبحاث الماستر في التاريخ على “التاريخ السساسي والعلاقات الدولية ،والتاريخ الاقتصادي الاجتماعي”

الدكتور /محمد صالح يعقوب نائب رئيس الجامعة لدى افتتاحه لأعمال مناقشة “أبحاث الماستر” من القسم المذكور ،رحب بالحضور مذكرا تاريخ تأسيس الجامعة الذي يعود لتاريخ عام2004م .والدور المحوري الذي لعبته في تكوين وتأهيل أكبر عدد من الكوادر .

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن جامعتهم قد خرجت في الأشهر الماضية 65طالبا من كلية العلوم الصحية ،وسيباشر الطلاب عملهم بمختلف المراكز الصحية للبلاد ،وهذا فخر للجامعة بحد تعبيره .
حاثا الطلاب على بذل الجهود لرفع مكانة الجامعة .
ويؤكد الدكتور محمد صالح يعقوب ، اعتزام الجامعة على فتح مراحل الدكتوراة في السنوات القادمة .

إبراهيم حسن مهاجر

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