ثقافة : ٱغلق المعهد الفرنسي فى تشاد ٱبوابه منذ 30 من يوليو 2020. لإعادة فتحه يوم 15 سبتمبر

ٱغلق جزءيا بعد الإجراءت الاحترازية التي ٱتخذتها الحكومة بسبب وباء كرونا ، سيفتح المعهد الفرنسي ٱبوابه فى الخامس عشر من سبتمبر . حالييا جميع العمال في إجازة ، ومكاتب المعهد مغلقة من يوم 30 يوليو.

نشير بٱن منذ اعلان ظهور اول حالة لجائحة كرونا في البلاد، وإعلان إغلاق بعض من المؤسسات منها المراكز الثقافية. قد اوقف المعهد الفرنسي جميع ٱنشطته.

Partager : Partager

WhatsApp

LinkedIn



Telegram

