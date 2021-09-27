تنصيب قائد قوات الرُّحَّل “رقم12 “بولاية وداي

نصب صباح اليوم الرائد/جروا جقا علي ،قائدا لفرقة قوات الرحل “رقم12″بولاية وداي .وذلك طبقا للقرار رقم

370/PCMT/PMT/MATD/2021م. الصادر من وزارة إدارة الأراضي

واللامركزية بتاريخ23/09/2021م .

أقيم حفل التنصيب بميدان الحرية لمدينة أبيشي ،وبحضور الأمين العام لولاية وداي أبكر حسين ديديقي ممثلا للوالي ،وعدد من مسؤولي قوات الرحل والدفاع والأمن والإداريين وبعض من الوحدات العسكرية بالولاية .

ترأس مناسبة الحفل القائد الأول لقوات الرحل بالإنابة الجنرال/عبدالرحمن جيمي عيسى .

وبعد تسليم الراية لقائد فرقة قوات الرحل من قبل الجنرال/عبدالرحمن جيمي عيسى .

دعا الجنرال جميع الوحدات التابعة للرحل إلى إحترام قائدها الجديد ،والعمل معه جنبا إلى جنب لتخطي العقبات التي تعيق سير العمل .