lundi 27 septembre 2021
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تنصيب قائد قوات الرُّحَّل “رقم12 “بولاية وداي

Tchadinfos
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نصب صباح اليوم الرائد/جروا جقا علي ،قائدا لفرقة قوات الرحل “رقم12″بولاية وداي .وذلك طبقا للقرار رقم
370/PCMT/PMT/MATD/2021م. الصادر من وزارة إدارة الأراضي
واللامركزية بتاريخ23/09/2021م .

أقيم حفل التنصيب بميدان الحرية لمدينة أبيشي ،وبحضور الأمين العام لولاية وداي أبكر حسين ديديقي ممثلا للوالي ،وعدد من مسؤولي قوات الرحل والدفاع والأمن والإداريين وبعض من الوحدات العسكرية بالولاية .

ترأس مناسبة الحفل القائد الأول لقوات الرحل بالإنابة الجنرال/عبدالرحمن جيمي عيسى .

وبعد تسليم الراية لقائد فرقة قوات الرحل من قبل الجنرال/عبدالرحمن جيمي عيسى .
دعا الجنرال جميع الوحدات التابعة للرحل إلى إحترام قائدها الجديد ،والعمل معه جنبا إلى جنب لتخطي العقبات التي تعيق سير العمل .

Tchadinfos

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