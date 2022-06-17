vendredi 17 juin 2022
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تنصيب المكتب الفرعي لفيدرالية مختلف الألعاب الحديثة بولاية وداي

Tchadinfos
Tchadinfos
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نصب الاتحاد التشادي لمختلف الألعاب الحديثة مكتبه الولائي بولاية وداي ،والذي يتخذ من مدينة أبشي مقرا له .

ترأس مناسبة التنصيب المندوب الإقليمي للشباب والرياضة وريادة الأعمال بوداي ،عمر عثمان تابت ،كان ذلك يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 م ،بمركز البحوث والأخبار والدراسات من أجل التنمية ADETIC ،بحضور عدد من قادة الجمعيات المدنية .

ويتكون مكتب الفدرالية من تسعة أعضاء (9) برئاسة “موسى آقري ومساعده التهامي محمد صالح” .
وتنضوي في أعمال مكتب الفدرالية عدة أنشطة رياضية تتمثل في : المبارزة “epee” ، السباحة الحرة “حرة” ، ركوب الخيل “القفز” ، الجري ، الرماية بالأسلحة الشعبية .
وتتمييز أنشطة مكتب الفدرالية بأنها لاتعد جزءًا من الألعاب الأولمبية الأولى فحسب ،بل إضافة رياضية جديدة على ساحة ولاية وداي .

الأمين العام الولائي للمكتب بوداي ،السيد جبرين حيدر ، في كلمته الافتتاحية رحب بالحضور ،وتمنى للفريق القادم لتنصيب مكتبهم إقامة سعيدة بمدينة أبشي .

بدوره الأمين العام الوطني للاتحاد التشادي لمختلف الألعاب الرياضية الحديثة أبكر مالقانان ،أوضح إلى أن الرياضة الحديثة كانت جزءًا من البرنامج الأولمبي منذ عام 1912 ويمارسها الجيش أكثر بكثير ولكن في تشاد بدأت أنشطتها تظهر في مطلع عام 2019م .
وأشار إلى أن تاريخ إنشاء مكتبهم جاء وفقًا لمخططات الاتحاد التشادي لمختلف الألعاب في 24 فبراير 2019 م ،وذلك بعد الجمعية العامة التأسيسية لتعزيز هذا الانضباط للجمهور الرياضي ،وذلك عقب رؤية الاتحاد أنه من الضروري إقامة بطولاته في المدن الكبرى في تشاد من بينها شرقي أقاليم البلاد .

نصب مكتب من قبل المندوب الولائي للشباب والرياضة بوداي السيد ،عمر عثمان تابت ،وأشار المندوب لدى خطابه إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي اللواء محمد إدريس ديبي إتنو أعلن أن عام 2022م .هو عام الرياضة ، لذلك فبحسبه جاء تأسيس هذا المخطط وفق الانضباط الرياضي في الوقت المناسب .
ونوه إلى أن المكتب الولائي يفتح فرصا رياضية يسمح من خلالها لشباب الولاية بممارسة المزيد من الرياضة الحديثة
طالبا من أعضاء المكتب الرياضي أن يكونوا على مستوى ذلك حتى يهتم الشباب بهذا الانضباط الرياضي .
مؤكدا في الوقت ذاته التزامه بمرافقتهم في أنشطتهم الرياضية .

أما رئيس المكتب الفرعي المنصب حديثا موسى آقريه بشير ،شكر الاتحاد التشادي للرياضة الحديثة على الثقة التي منحها له في قيادة المكتب ، وطمأن فريقه لمواجهة التحديات .

Tchadinfos
Tchadinfos

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