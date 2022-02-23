تم تعيين إبراهيم إبن عمر محمد صالح حاكماً جديداً لإقليم وداي

مرسوم رئاسي يحمل الرقم 0499 ر م ع ا / ر و ا / و إ أ ل م / بموجب المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين حكام الولايات فى أقاليم كل من بحر الغزال ولوغون الشرقي وولاية وداي تم تعيين الحاكم الجديد لولاية وداي السيد إبراهيم إبن عمر محمدصالح خلفاً للحاكم أحمد داري بازين تم تعيين الحاكم الجديد ابراهيم إبن عمر محمد صالح جاء خلف للحاكم احمد داري بازين الذي شغل علي رأس مهمته اشهر