تم تعين السيد ديداما ميشيل مديراً لمكتب وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية

بموجب مرسوم رئاسي عين الصحفي ديداما ميشيل مديراً لمكتب وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية يأتى هذا التعين بموجب مرسوم رئاسي يحمل الرقم 1771/ رج / المؤرخ بتاريخ20 يونيو حزيران 2022 الصحفى ديداما ميشيل من الصحفين الكبار الذين ذاع صيتهم لجرأت قلمه مما جعلته هذه الجرأة يتواري عن الانظار مرات عدة .

عمل السيد ديداما مديراً لنشر اسبوعية “Temps” واحدة من اكبر الصحف الوطنية على امتداد قرابة ثلاث عقود .

كما عرف بجرأت قلمه مما جعله يسجن مرات عدة كما نجي من عدة محاولات اغتيال مجهولة الفاعل .

وفى الاونة الاخير توقف نشر الصحيفة نظراً لعدم انتظام اعدادها .علما ان السيد ديداما من الشخصيات التي تعمل خلف الاضواء وذلك عادة نهج يتبعه الكثير من “عالم الوراقين” لكنه ذائع الصيت فى اوساط الوراقين .