بموجب مرسوم رئاسي يحمل الرقم 0762/رج /2022 الصادر بتاريخ 23 مارس القاضي بتنظيم وسير عمل اقسام رئاسة الجمهورية .
تم تعيين السيدة فاطمة عبدالكريم سماعيلا نائبة المفتش العام للدولة .
السيدة فاطمة عبدالكريم سماعيلا عضو المكتب التنفيذي بحزب المحولون وأمينة ماليته السابقة تأتى ثانى شخصية فى جهاز المفتشية العامة للدولة .
تم تعين السيدة فاطمة عبدالكريم سماعيلا امينة المالية السابقة بحزب المحولون مفتشة عامة نائبة للدولة
بموجب مرسوم رئاسي يحمل الرقم 0762/رج /2022 الصادر بتاريخ 23 مارس القاضي بتنظيم وسير عمل اقسام رئاسة الجمهورية .