تم تعين السيدة فاطمة عبدالكريم سماعيلا امينة المالية السابقة بحزب المحولون مفتشة عامة نائبة للدولة

بموجب مرسوم رئاسي يحمل الرقم 0762/رج /2022 الصادر بتاريخ 23 مارس القاضي بتنظيم وسير عمل اقسام رئاسة الجمهورية .

تم تعيين السيدة فاطمة عبدالكريم سماعيلا نائبة المفتش العام للدولة .

السيدة فاطمة عبدالكريم سماعيلا عضو المكتب التنفيذي بحزب المحولون وأمينة ماليته السابقة تأتى ثانى شخصية فى جهاز المفتشية العامة للدولة .