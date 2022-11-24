تم تعين أم سعدين مايدي هنقتا نائبة ثالثة للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ رسمياً بقرار من الحزب

الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ السيد دقو يعقوبا يعين ام سعدين مايدي هنقتا نائباً ثالثاً للأمين العام مكلفة بالأجهزة الجماهيرية والتعبئة للحركة الوطنية للإنقاذ اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022م هذا المنصب لأول مرة في تاريخ الحركة ترأسه إمرأة رسمياً .

السيد دقو يعقوبا الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ أصدر قرار من الحزب ، في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) ، بتعين الأمينة العامة الجديدة المسؤولة عن الأجهزة الجماهيرية ، أم سعدين ميدي هانغاتا ، خلفاً للسيد بحر الدين هارون في هذا المنصب.

وخلال إجتماعاً رسمي للحزب أعربت السيدة ام سعدين الأمينة العامة النائبة الثالثة المكلفة بالأجهزة الجماهيرية عن عميق امتنانها للسلطات العليا للحزب على توليها هذه الثقة – “لأنه على مدار 32 عامًا من عمر الحزب لم تمنح هذه العضوية الهامة في الجهاز التنفيذي للحزب ، كان أول من أن تدار الأجهزة الجماهيرية من قبل امرأة”.

من جانبه السيد الأمين العام النائب الأول للأمين العام للحركة الوطنية للإنقا، السيد الدقو يعقوبة ، قال إن أعضاء البرلمان يحتاجون اليوم إلى دماء جديدة أكثر من أي وقت مضى ، لا سيما في هذه “الفترة الحاسمة من انتقال ما بعد الحوار الوطني الشامل”.

خلال كلمتها السيدة ام سعدين مايدي هنغتا طلبت من رفاقها في الحزب الي إظهار التضامن والعمل جنبًا إلى جنب حتى تصل سفينة الحزب الي بر الأمان وخوض المرحلة القادمة التي تعتبر مرحلة حاسمة علي امتداد عقود الديمقراطية التي شهدتها تشاد .