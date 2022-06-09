تكلفة الحج فى تشاد أقل من تكلفته فى باقي الدول الأفريقية رئيس بعثة الحج والعمرة #حج2022

عقد رئيس بعثة الحج والعمرة المستشار عمر ادوما عبدالله حديثاً صحفياً حول الترتيبات اللازمة لتحسين ظروف الحجاج التشادين لهذا العام 2022 بعد توقف الحجاج لمدة عامين بسبب الظروف الصحية الناجمة عن جائحة كرونا .

فقد كانت جائحة كرونا التي القت بظلالها على العالم عطلت سير الحج لمدة عامين يجيئ هذا العام بحسب رئيس بعثة الحج العمرة المستشار عمر ادوما عبدالله فى ظل تحديات كبيرة لاسيما جائحة كرونا معرباً عن امتنانه وشكره العميقين للقيادة الإنتقالية بالبلاد لتهيئة الظروف المناسبة للحجاج التشادين معرباً عن جاهزية اللجنة لإستقبال حجاج هذا العام معلناً قيمة الحج وعدد الحجاج الزائرين لبيت الله الحرام .

وقال رئيس بعثة الحج والعمرة ان رئيس المجلس العسكري الإنتقالى الفريق محمد إدريس ديبي إتنو تدخل فى تسديد ديون لجنة الحج والعمرة والتي بلغت حوالى واحد مليون و300الف دولار امريكي .

وفى مايتعلق بالتسهيلات والخدمات المقدمة للحجاح قال ان حج هذا العام سيكون افضل مقارنة مع الأعوام السابقة بحسب ما أدلى به رئيس بعثة الحج والعمرة .

يتمتع الحاج بإمتيازات تتمثل فى الآتى :-

فندق جديد بمكة المكرمة يسع ل3500 حاج وخدمات راقية منها بوفيه مفتوح من الفترة الصباحية 7:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

ومسائية من الساعة 19:00 وحتى 22:00 فى الفترة المسائية وثلاث عبوات مياه زمزم لكل حاج لمدة شهر بمكة المكرمة .

-وايضاً توفير خدمات السكن بالمدينة المنورة وخدمات عالية الجودة ثلاث وجبات فى اليوم لكل حاج .



-تحسين الخدمات فى مخيمات منى وعرفة والتي من بينها نقص عدد الحجاج بالمخيمات وزيادة عدد دورات المياه .

بالإضافة الى امتيازات تتمثل فى شنطتين لكل حاج بسعة 50 كيلو جرام .

ونوه رئيس بعثة الحج والعمرة الى ان تكلفة الحج لهذا ارتفعت من الأعوام السابقة وذلك للأسباب الآتية :

-ارتفاع اسعار الخدمات بالمشاعر

-ارتفاع القيمة المضافة الى 15%

-إضافة تأمين صحى لكل حاج

وتم إعلان عدد الحجاج لهذا العام 3500حاج لعام 2022م وبلغت التكلفة الإجمالية 2.785.000 فرنك سيفا بدون خدمة الوكالات .

وللتنويه فإن حج هذا العام ارتفعت القيمة الإجمالية له بحوالى 15% من العام الماضي ومقارنة مع باقي الدول الأفريقية فإن تشاد تكلفة الخج فيها مناسبة نظراً لتوطيد العلاقات العميقة بين قيادتا البلدان