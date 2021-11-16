mardi 16 novembre 2021
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تغيير إسم قاعدة القوات الجوية لأبيشي إلى”قاعدة المقدم طيار محمد حسن هنغاتا”

Tchadinfos
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شهدت قيادة القوات الجوية بأبيشي صباح اليوم مسمى جديدا يحمل اسم  “قاعدة المقدم طيار/محمد حسن  هانغاتا” وذلك تخليدا لذكراه بعد استشهاده في ولاية كانم بتاريخ الـ29من أبريل نيسان2021م.
كان ذلك بقيادة القوات الجوية وبحضور والي الولاية الجنرال أحمد داري بازين ،وعمدة البلدية وجمع من القادة العسكرية والتقليدية .
ترأس المناسبة قائد القوات الجوية العقيد /حسن إدريس ديبي إتنو .

عبدالحكيم حسن هانغاتا/أحد أفراد أسرة الفقيد ،أثناء خطابه شكر المجلس العسكري الانتقالي على تخليد اسم من ضحى بروحه ودمه للوطن الحبيب .

من جهة أحد خريجي المدرسة الوطنية للجيش ،سرد سيرة الراحل واصفا محاسنة ومناصبه التي تقلدها ،شاهدا له بجديته وكفاءته في العمل وحسن نيته للوطن .

بدوره قائد الأركان الجوية العقيد/حسن إدريس ديبي إتنو ،ذكر في حديثه بعض الويلات التي مرت بها البلاد ،واصفا حدث تسمية القاعدة بإسم الفقيد “هنغاتا” دلالة على بسالته وإن التاريخ شاهد على ما قدمه لوطنه .
وأوضح العقيد في الوقت نفسه الأدوار التي لعبتها القوات المسلحة بما فيها القوات الجوية في حماية كافة أراضي الوطن .
خاتما حديثه بتخليد قاعدة أبيشي الجوية بإسم “قاعدة العقيد طيار محمد حسن هنغاتا”

(•)تجدر الإشارة إلى أن اسدال ستار الحفل  بفتح لافتة مكتوب عليها إسم “قاعدة العقيد طيار محمد حسن هنغاتا”

تقرير/إبراهيم حسن مهاجر

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