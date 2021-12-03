تعيينات بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة

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Abakar Moumine Imam
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بموجب المرسوم رقم 918/ر م ع إ/روإ/و ت و ت م/2021 الصادر في 03 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب التالية بالمندوبيات الولائية:

مندوبية التربية الوطنية لولاية أنجمينا
المندوب: محمد جبريل
مندوبية التربية الوطنية لولاية تانجيلي
المندوب: جيمادوم انقاكوتو

مندوبية التربية الوطنية لولاية سلامات
المندوب: محمد عبد العزيز الطاهر

مندوبية التربية الوطنية لولاية وادي فيرا
المندوب: عثمان محمد موسى

تعيينات بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة

بموجب المرسوم رقم 917/ر م ع إ/روإ/و ت و ت م/2021 الصادر في 03 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب التالية :

الإدارة العامة للتخطيط والموارد
المدير العام: حامد صالح أونيك

الإدارة العامة لتطوير الثنائية اللغوية وترقية المواطنة
المدير العام: عبد الصادق محمد عيسى

إدارة التعليم الأساسي الأول
المديرة: السيدة ليندة انقاربوي

إدارة التعليم الأساسي الثاني
المديرة : السيدة حاجة دوشي يوسف سعيد

إدارة التعليم المتوسط العام
المدير : سيريا تيلي ماتيو

إدارة التعليم المتوسط الفني
المدير: نيكولا فيبرا

إدارة تدريب المعلمين
المدير النائب: جيماسباي انقاربيم

إدارة تطوير العلوم والتكنولوجيا
المدير : سليمان حامد علي

إدارة ترقية المواطنة
المدير : آدم محمد كونتو

إدارة محو الأمية وتطوير اللغات الوطنية
المدير : جبريل أكونا

إدارة التعليم الشامل والخدمات العاجلة
المديرة: السيدة نعيمة موسى عبد المعطي

إدارة التحليل والتخطيط والخريطة المدرسية
المدير النائب: عبد الكريم أزرق عبد الرحمن

إدارة الموارد البشرية
المديرة النائبة: السيدة زهرة آدم جبريل

الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات
المديرة : السيدة سهيدة آدم حامد
المدير النائب: جيدينيم بانقا

إدارة الموارد المعداتية
المدير: امباياندوم انقارتولنان

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