بموجب المرسوم رقم 918/ر م ع إ/روإ/و ت و ت م/2021 الصادر في 03 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب التالية بالمندوبيات الولائية:

مندوبية التربية الوطنية لولاية أنجمينا

المندوب: محمد جبريل

مندوبية التربية الوطنية لولاية تانجيلي

المندوب: جيمادوم انقاكوتو

مندوبية التربية الوطنية لولاية سلامات

المندوب: محمد عبد العزيز الطاهر

مندوبية التربية الوطنية لولاية وادي فيرا

المندوب: عثمان محمد موسى

تعيينات بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة

بموجب المرسوم رقم 917/ر م ع إ/روإ/و ت و ت م/2021 الصادر في 03 ديسمبر 2021، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب التالية :

الإدارة العامة للتخطيط والموارد

المدير العام: حامد صالح أونيك

الإدارة العامة لتطوير الثنائية اللغوية وترقية المواطنة

المدير العام: عبد الصادق محمد عيسى

إدارة التعليم الأساسي الأول

المديرة: السيدة ليندة انقاربوي

إدارة التعليم الأساسي الثاني

المديرة : السيدة حاجة دوشي يوسف سعيد

إدارة التعليم المتوسط العام

المدير : سيريا تيلي ماتيو

إدارة التعليم المتوسط الفني

المدير: نيكولا فيبرا

إدارة تدريب المعلمين

المدير النائب: جيماسباي انقاربيم

إدارة تطوير العلوم والتكنولوجيا

المدير : سليمان حامد علي

إدارة ترقية المواطنة

المدير : آدم محمد كونتو

إدارة محو الأمية وتطوير اللغات الوطنية

المدير : جبريل أكونا

إدارة التعليم الشامل والخدمات العاجلة

المديرة: السيدة نعيمة موسى عبد المعطي

إدارة التحليل والتخطيط والخريطة المدرسية

المدير النائب: عبد الكريم أزرق عبد الرحمن

إدارة الموارد البشرية

المديرة النائبة: السيدة زهرة آدم جبريل

الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات

المديرة : السيدة سهيدة آدم حامد

المدير النائب: جيدينيم بانقا

إدارة الموارد المعداتية

المدير: امباياندوم انقارتولنان