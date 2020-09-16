تشاد :<توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين المصريين والشركة التشادية للمياه.

تراس وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبيه باييمي ديبيه بالقصر الرئاسي الثلاثاء 15 سبتمبر الاجتماع حول الإسبوعي حول العائدات المالية والدخل العام للبلاد. وعقب الاجتماع أكده وزير المالية والميزانية طاهر حامد أن الحالة المالية بالبلاد مطمئنة.

خلال الاجتماع ناخش الوزراء مع وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الملفات المتعلقة بالدخل العام والصرف لشهر سبتمبر 2010. وهي النقطة الوحيدة المدروجة في جدول أعمال الاجتماع الاسبوعي. الاجتماع الذي حضره بعض من اعضاء الحكومة لم يتركز فقط على النقطة المذكورة سلفأ. ولكن درس الحضور كيفية تجهير الميزانية الجديد لعام 2021 بعد إعطاء تعليمات من قبل مشير تشاد للإسراع فى هذا الشأن.

وأكده وزير المالية والميزانية بأن رقم الفيضانات الحالة المالية للبلاد مطمئنة. إذأ من الضروري كل وزارة مكلفة بي تحسين الدخل العام ليس فقط لشهر سبتمبر ولكن حتى للأشهر المقبلة.

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