تشاد: وزير الإعلام يعرب عن أسفه لعدم تلبية تطلعات الجمهور من قبل الإذاعة والتلفزيون

أنجمينا: (Tchad infos)

أعرب وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين ، عن أسفه لعدم تلبية الإذاعة والتلفيزيون تطلعات الجمهور والسلطات العليا في البلاد وكشف الوزير شريف ، أن الدولة التشادية ضخت الكثير من الأموال في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ولكن دون جدوى.

ولدى إجتماعه ، اليوم الثلاثاء ، بالفريق الجديد للهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع الحكومي ، أوجب الوزير إتخاذ إجراءات فورية ، من بينها مراجعة جداول البرامج ، والإدارة الرشيدة للموارد.

وشدد محمد زين شريف ، مع الفريق الجديد على ضرورة إفتتاح المقر الجديد للهيئة قبل2021 ، مؤكداً أن الأمر لا يزال ضروري غير قابل للتفاوض ، وغير أن الوزير أعرب عن أمله بقوله “لكنني مطمئن لرؤية الفريق الجديد” ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفريق الجديد يمكنه الإعتماد عليه ودعمه الكامل من أجل النجاح في مهمته.